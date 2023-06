Ignorando las advertencias de precandidatos como María Corina Machado y Andrés Velásquez, la Comisión Nacional de Primarias (CNP) anunció este viernes en un escueto comunicado que solicitará asistencia técnica al oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) para la organización de las primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre para escoger al abanderado único que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

La mayoría de los partidos que conforman la coalición antichavista acordaron en sesión celebrada este viernes “solicitar al CNE una reunión con la Comisión Técnica Conjunta a los fines de ratificar y formalizar lo tratado hasta ahora en el marco de dicha comisión conjunta, en relación con diversos aspectos y garantías de la primaria”, poniendo como condición que se garantice “la protección de la identidad de los votantes”.

La CNP no ofrece mayores detalles de la decisión. Simplemente anuncia que “de confirmarse estas especificaciones”, haciendo referencia a las condiciones en cuanto a la protección de la identidad de los electores, “se solicitará asistencia técnica para la organización de la primaria el 22 de octubre de 2023”.

Vale recordar que el Poder Electoral al servicio del régimen chavista se ha mostrado en desacuerdo con varias solicitudes de la oposición como evitar el uso de las máquinas captahuellas. Esto es justamente lo que más preocupa a los dirigentes políticos que se oponen a la participación del ente comicial en la consulta interna, ya que esto le permitiría a la dictadura tener una base de datos del electorado opositor.

Sin embargo, hay precandidatos funcionales al régimen como Henrique Capriles y Manuel Rosales, a quienes no les molesta que el CNE organice el proceso electoral del 22 de octubre, alegando que finalmente la elección presidencial estará en manos de este organismo.

La no participación del organismo electoral se ha convertido en un punto de honor para María Corina Machado, cuya base de votantes no solo repudia al chavismo sino también a los dirigentes de la mal llamada oposición que por más de dos décadas no han hecho más que cohabitar con la dictadura a cambio de algunas pequeñas parcelas de poder. Es por ello que a muchos les conviene que el CNE chavista brinde asistencia técnica, ya que esto podría desmotivar de alguna manera a los votantes de la coordinadora nacional de Vente Venezuela, que aparece liderando todas las encuestas.