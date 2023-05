No es la primera vez que el actual presidente de Colombia se involucra en asuntos internos de otros países y termina desatando un conflicto diplomático innecesario. Tampoco es la primera vez que Gustavo Petro apela a una referencia nazi para atacar a quienes no piensan igual que él, ignorando que el nazismo o nacionalsocialismo de Adolf Hitler era, como bien lo indica su nombre, “socialista”. Ahora, a propósito del buen resultado conseguido por el partido conservador Vox en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo en España, el mandatario colombiano hizo gala de ambas imprudencias en un mismo comentario.

“Es Alemania 1933”, respondió Petro en Twitter a un mensaje de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en el que celebraba que la formación presidida por Santiago Abascal se haya convertido en la tercera fuerza política de España, necesaria para el Partido Popular (PP) poder formar gobierno en seis comunidades autónomas.

Vox, que había conseguido 547 diputados en 2019 y alcanzó en los comicios de este domingo 1.695 escaños, obligará al PP a dejar a un lado la “centralidad” que invocó su presidente, Alberto Núñez Feijóo, durante la celebración por el resultado en Madrid, que le permitirá tanto a Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida gobernar en solitario en la Comunidad y el Ayuntamiento, respectivamente.

“El crecimiento de @vox_es deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades, es el camino. La sociedad está cansada de los ‘cambios’ que implican degradación”, escribió Cabal en su cuenta de Twitter, lo que generó la inmediata respuesta de Petro con su acostumbrada, obsesiva e incoherente referencia nazi.

El descontextualizado comentario de Gustavo Petro habría generado en cualquier país una firme respuesta oficial de no ser por el hecho de que el Gobierno español está en manos del socialista Pedro Sánchez, cercano aliado de Petro. No hay que olvidar que el mandatario colombiano fue recibido hace menos de un mes con todos los honores en La Moncloa y que Sánchez ya visitó también a Petro el año pasado en la Casa de Nariño. Pero desde el partido Vox ya hubo reacciones. El eurodiputado Hermann Tertsch no se ahorró adjetivos en su respuesta al presidente de Colombia.

Gustavo Petro, terrorista, narcoguerrillero toda su vida y presidente por fraude, conocido como “El Cacas” porque cagaba encima de secuestrados cautivos en pozos, cómplice de los asesinos de ETA y golpistas nazis catalanes, trata de insultar a VOX.

Eres ridículo, malandro. https://t.co/YmJ4Cz33FJ — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) May 29, 2023

La obsesión de Petro con las referencias nazis

En su interminable batalla perdida contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Gustavo Petro comparó la cárcel de máxima seguridad a la que envió el mandatario salvadoreño a comienzo de año a unos 2.000 pandilleros con un “campo de concentración”, buscando establecer una analogía con la Alemania nazi.

Por este mismo motivo, el jefe de Estado colombiano fue declarado a mediados de febrero persona no grata por el Congreso de Perú, tras haber vociferado que los policías de ese país “marchan como nazis, contra su propio pueblo”, a propósito de la respuesta de las autoridades ante las violentas protestas que se desataron luego de la salida del poder y arresto del exmandatario Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, el cual no fue condenado por Petro.

Y tampoco se puede olvidar que durante la campaña para las elecciones presidenciales, el entonces candidato Gustavo Petro, desató una polémica al afirmar que hay “neonazis en RCN”, haciendo referencia al columnista de este medio de comunicación, David Ghitis, ignorando además que es descendiente de judíos.

La obsesión de Petro con las referencias nazis es una patología cada vez más aguda. Sin precisión ni justificación clara e ignorando los antecedentes conceptuales, las usa cada vez con más frecuencia desde que está en la Presidencia, tal vez asumiendo que el poder le otorga impunidad para lanzar estas afirmaciones alegremente y sin medir las consecuencias.