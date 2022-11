Tener antecedentes judiciales parece ser el requisito obligatorio para formar parte del equipo del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La lista de personas incorporadas a la transición que fueron o están siendo investigadas por organismos policiales u órganos adscritos al Ministerio Público es escandalosamente larga. No son nueve, como pudo corroborar PanAm Post hace un par de semanas, ni tampoco 18, como publicaban en ese momento algunos medios brasileños sin poder precisar todos los nombres. Son un total de 67 investigados por distintas causas, la mayoría vinculadas a la operación Lava Jato, por la que el propio Lula da Silva pagaba dos condenas antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) se las anulara para habilitar su candidatura.

El mayor escándalo de corrupción en Brasil y en toda América Latina persigue al Partido de los Trabajadores (PT) y sus principales líderes. El caso Odebrecht, los sobornos en Petrobras y la operación Lava Jato conformaron una gigantesca red que gira en torno a la organización política del fundador del Foro de Sao Paulo. A pesar de las inocultables manchas en su currículo, Lula da Silva fue casi beatificado por la prensa local e internacional durante la campaña, con ayuda del máximo tribunal y del árbitro electoral. Así, por ejemplo, el magistrado del STF, Alexandre de Moraes, quien además preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), no solo había ordenado censurar cualquier publicación que cuestionara el resultado sino que también prohibió llamar “corrupto”, “ladrón” o “exconvicto” a Lula en los medios y en las redes sociales.

No es un secreto que siete de los once jueces del STF fueron designados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula da Silva y Dilma Rousseff). Y el octavo magistrado alineado abiertamente con la izquierda es Alexandre de Moraes (postulado por Michel Temer). Este polémico personaje también ha dirigido la persecución contra los manifestantes que protestan contra el resultado electoral, ordenando incluso bloquear cuentas bancarias. Adicionalmente, al desestimar la solicitud de anulación de las elecciones presentada por el Partido Liberal (PL) impuso una millonaria multa por litigación “de mala fe” y el bloqueo de fondos a los partidos de la coalición de Bolsonaro hasta que dicha multa sea pagada.

El camino para el retorno de Lula al poder fue blindado en lo judicial, electoral y mediático. La transición avanza para que el próximo 1 de enero se posesione nuevamente como presidente de Brasil. Pero sin haber asumido el cargo ya se vislumbra un gobierno complicado, que no solo tendrá ambas cámaras del Congreso en contra sino que deberá lidiar con un pasado salpicado por múltiples escándalos de corrupción imposible de borrar. Y tal parece que en su entorno no hay cuadros políticos desvinculados de ese pasado. Incluso muchos siguen hasta la fecha con causas judiciales abiertas.

El equipo de transición de Lula ya ofrece un abrebocas de lo que será el gabinete Ejecutivo de la nueva Administración. Al menos 67 personas que conforman la transición fueron identificadas por Noticias R7 con nombre y apellido, las funciones encomendadas por el presidente electo y las investigaciones judiciales relacionados con lavado de dinero, esquemas de corrupción y otros delitos. A continuación presentamos la lista completa divulgada por el medio brasileño, en la que se incluye la respuesta de cada uno de los involucrados sobre sus respectivos casos:

• Gleisi Hoffmann, diputada Federal y presidente nacional del PT: la Fiscalía General de la República acusó en 2017 a Hoffmann y su esposo Paulo Bernardo –ministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff– de haber recibido un millón de reales en 2010 (USD 568.000 al cambio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiamiento electoral. En su defensa, ella alega que se trata de una indagatoria que se inició hace más de seis años y que no se presentó ninguna evidencia que probara la irregularidad.

• Aloizio Mercadante, exministro de Educación: respondió por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia al aconsejar al exsenador Delcídio do Amaral que no firmara un acuerdo de culpabilidad relacionado con el caso Lava Jato. En su defensa, él ha dicho que esas conversaciones no representaron ningún intento de obstrucción a la justicia, sino un gesto de apoyo personal. Además, fue objeto de una investigación en la Corte Suprema, a partir de la acusación del contratista Ricardo Pessoa, denunciante de la operación Lava Jato, quien lo señaló por haber recibido fondos producto de sobornos para su campaña por la gobernación de Sao Paulo, en 2010, denuncia que el exministro niega.