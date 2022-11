El capítulo de la historia democrática de Brasil que parecía haber terminado con la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente no se ha cerrado. Aunque el equipo del gobierno actual inició la transición a la nueva administración del Partido de los Trabajadores y no se ha presentado ninguna impugnación, Jair Bolsonaro no ha concedido de manera expresa la victoria y la cúpula militar acaba de exponer serias dudas sobre la transparencia del proceso al no descartar la posibilidad de fraude.

“El Ministerio de Defensa aclara que el trabajo preciso del equipo de técnicos militares en la inspección al sistema de votación electrónica, si bien no lo señaló, tampoco excluyó la posibilidad de la existencia de fraude o inconsistencia en las máquinas de votación electrónica en el proceso electoral de 2022”, reza un comunicado de la cartera de Defensa publicado la mañana de este jueves con la intención de “evitar distorsiones al contenido del informe”, el cual fue entregado este miércoles al Tribunal Superior Electoral (TSE).

#NotaOficial | Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Leia na íntegra: https://t.co/tNnKwOL1bY

Siga o fio e saiba mais ⬇️ pic.twitter.com/LmIpYAdOB4 — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) November 10, 2022

Tres aspectos que requieren ser aclarados

Además, el Ministerio de Defensa hace énfasis en este comunicado en una lista de tres “aspectos importantes que requieren ser aclarados”, entre ellos los siguientes:

– Existió un posible riesgo de seguridad en la generación de programas a partir de las máquinas de votación electrónica debido a la ocurrencia de computadoras accediendo a la red del TSE durante la compilación del código fuente. – Las pruebas de funcionalidad a las urnas (Prueba de Integridad y Proyecto-Piloto con Biometría), en la forma en que fueron realizadas, no fueron suficientes para descartar la posibilidad de la influencia de un posible código malicioso capaz de alterar el funcionamiento del sistema de votación. – Hubo restricciones en el acceso adecuado de los técnicos al código fuente y a las bibliotecas de software desarrolladas por terceros, lo que imposibilitó comprender completamente la ejecución del código, que abarca más de 17 millones de líneas de programación.

Basándose en estos tres hallazgos principales y otros mencionados en el informe, el Ministerio de Defensa de Brasil señala que “no es posible garantizar que los programas que se ejecutaron en las máquinas de votación electrónica estén libres de inserciones maliciosas que alteren su funcionamiento” y, por esta razón, pide al TSE que realice una investigación técnica sobre lo sucedido en la compilación del código fuente “de manera urgente”, así como un análisis exhaustivo de los códigos que efectivamente fueron ejecutados en las máquinas de votación electrónica. Para este fin pide que se cree una comisión específica de técnicos de reconocido prestigio de la sociedad y técnicos representantes de las entidades de inspección.

Más de una semana de protestas

El esperado informe del Ministerio de la Defensa fue presentado este miércoles mientras Lula da Silva visitaba la capital del país para iniciar acercamientos políticos previos a su toma de posesión el próximo 1 de enero de 2023 y en medio de las protestas iniciadas desde la noche de la elección frente a los cuarteles de las principales ciudades por parte de cientos de miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro que desconfían del resultado electoral que otorga la victoria al fundador del Foro de Sao Paulo por 1,8 puntos de ventaja sobre el actual mandatario y piden una “intervención federal” invocando el artículo 142 de la Constitución.

Las manifestaciones no cesan. Cuando parecía que las protestas empezaban a mermar, el grupo Brazil Was Stolen presentó un informe desde Argentina en el que detalla una serie de presuntas “anomalías” en las máquinas auditadas con relación a los modelos más viejos que no pasaron por el proceso de auditoría. Esto animó nuevamente a los manifestantes a mantenerse en las calles. Incluso este miércoles se sumaron 115 camioneros a la protesta en Brasilia, desafiando al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, quien había dado un plazo de 48 horas a los cuerpos policiales del país para que le entregaran información sobre los vehículos que participaran en las protestas, así como de los líderes de las manifestaciones para emprender acciones judiciales, lo que se interpreta como una cacería de brujas contra los seguidores del actual mandatario.