La locura que se ha desatado en las últimas semanas por parte de supuestos ecologistas con protestas que bien pueden catalogarse como actos vandálicos sigue acaparando titulares y llamando la atención de autoridades en el mundo, pero no de la manera como estos activistas esperaban. Hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, –que se ha declarado defensor del medioambiente y las energías limpias– cuestionó este martes el ataque a emblemáticas obras de arte en distintos museos, lo que calificó como simple «exhibicionismo» y puso en duda que el objetivo real de estas personas sea defender el planeta.

«No sé si ustedes han estado viendo de cómo llegan a los museos y avientan (arrojan) ahí pintura (a las obras de arte) y es un caso más otro. Ojalá y eso no lo padezcamos nosotros. Todo por exhibicionismo, por necesidad de mostrarse, porque si realmente se quisiera defender el medioambiente hay muchísimas otras cosas ¿por qué dañar una pintura de Monet?», cuestionó el mandatario mexicano.

El líder izquierdista se refería al ataque ocurrido el fin de semana en el Museo Barberini de Potsdam, en el este de Alemania, cuando dos activistas del grupo Last Generation que dicen llamar la atención sobre la crisis climática lanzaron puré de papa al cuadro “Les Meules” de Claude Monet de la serie «Almiares».

Pero este no es el único caso. Todo comenzó el pasado 9 de octubre en Melbourne, Australia, cuando dos activistas del grupo ecologista Extinction Rebellion, de 59 y 49 años, pegaron sus manos al cuadro «Masacre en Corea» de Pablo Picasso y desplegaron a sus pies una pancarta que decía: «Caos climático = guerra + hambruna».

Cinco días después ocurrió el ataque al clásico cuadro de Vincent Van Gogh, «Los Girasoles» en la National Gallery de Londres por parte de dos desadaptadas de 20 y 21 años, identificadas como miembros del grupo ambientalista Just Stop Oil, el mismo que este lunes irrumpió en el Museo Madame Tussauds de Londres y atacó con dos tortas de chocolate la figura de cera del rey Carlos III, ubicada junto a la de su esposa, Camila, y las de los príncipes de Gales. Una acción que demuestra además la ignorancia de estos activistas, considerando que el ahora rey Carlos III ha abogado por la protección del medioambiente, incluso desde la década de 1970, cuando este tema no acaparaba la agenda mediática.

Climate activists have thrown chocolate cake at a Madame Tussauds wax figure of King Charles III in London.

The two protestors are from the environmental group Just Stop Oil and are demanding that the UK government halt all new oil and gas licences. pic.twitter.com/ISjy9JQKGd

— Euronews Green (@euronewsgreen) October 24, 2022