La economía colombiana pasará de ser la más próspera de Latinoamérica en 2022 a la que más frenará su crecimiento en 2023. En apenas dos meses del gobierno de Gustavo Petro se han empezado a notar cambios, pero no para mejor. El Producto Interno Bruto (PIB) se desacelera, el dólar rompe récords históricos y el peso colombiano encabeza ya la lista de las monedas más devaluadas del mundo. Además, la inflación que venía en ascenso no cede y se ubica como la más alta en los últimos 23 años. Frente a este panorama adverso, las señales que salen del oficialismo no son alentadoras, pues se han empezado a manejar términos como “control de cambios” y “nacionalizaciones”.

Por un lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió recientemente al mandatario colombiano –por quien hizo campaña de manera abierta– que nacionalice la empresa de telecomunicaciones UNE. Por otro lado, Petro publicó en su cuenta de Twitter las medidas que estaría evaluando para frenar la “fuga de capitales”, ante lo cual debió salir el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a aclarar que no está planteado desde el Gobierno un “control de cambios”.

No hay nada oficialmente anunciado. Se trata de globos de ensayo y declaraciones aparentemente improvisadas. Sin embargo, no hace falta ser adivino o experto en economía para saber que todos los gobiernos de corte socialista encaminan su política económica de manera premeditada hacia un mayor control estatal. La inflación, la devaluación y la fuga de capitales son solo las excusas para vender sus repetidas y fracasadas fórmulas de corrección: control de precios, control de cambios y nacionalizaciones.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgadas este miércoles por El Tiempo, Colombia pasará de crecer 7,6 % este año a tan solo 2,2 % en 2023, lo que representará la desaceleración más fuerte de toda Latinoamérica.

Gustavo Petro no ha sido precisamente un presidente que se haya dedicado a generar confianza en los mercados. JP Morgan aseguró este martes que los mensajes que constantemente lanza el mandatario colombiano en su cuenta de Twitter lo que han traído es volatilidad al país.

El papel de intérprete o apagafuegos del ministro Ocampo no será suficiente. La intención real de este gobierno –como la de todos los gobiernos de izquierda– es aumentar el tamaño y el poder del Estado con controles de todo tipo. Y como esto provocará un desastre económico previsible, vendrá luego la siguiente fase: la de culpar al capitalismo y ofrecer un modelo socialista como única vía para lograr la tan prometida “igualdad” social.