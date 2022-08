Anthony Fauci anunció este lunes su renuncia como epidemiólogo jefe de Estados Unidos, pero además de dejar importantes aportes a la ciencia también sumó a su currículo una lista de escándalos en los últimos años de su larga carrera de servicio gubernamental. La pandemia del COVID-19 lo convirtió en la cara visible y más popular en el país durante la emergencia sanitaria, y no precisamente por sus aciertos.

El pasado 18 de julio, Fauci había adelantado en una entrevista con el portal Politico que planeaba presentar su renuncia antes de la finalización del mandato de Joe Biden en 2024. Finalmente este lunes precisó en un comunicado que hasta el próximo mes de diciembre estará al frente de la dirección de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), cargo que ocupó durante 38 años, desde la presidencia de Ronald Reagan. También entregará en cuatro meses la jefatura del Laboratorio de Inmunoregulación del NIAID y su cargo como asesor médico jefe del presidente.

“Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo”, dijo Fauci al anunciar su renuncia en una misiva en la que salta una aseveración relacionada con la pandemia que marcó la etapa más polémica de su carrera con desaciertos y declaraciones contradictorias. “Si alguien dice: ‘Te marcharás cuando ya no haya Covid’, entonces tendré 105 años. Creo que vamos a vivir con esto”, sentenció.

A continuación los mayores escándalos que lo llevaron a acaparar titulares de prensa dentro y fuera de Estados Unidos:

Dudas y contradicciones sobre el origen del COVID-19

La relación “incómoda” con Donald Trump en la Casa Blanca fue evidente. Anthony Fauci criticó duramente al entonces presidente de EE. UU. por haber planteado en abril de 2020 la hipótesis de que el coronavirus se pudo haber originado en un laboratorio en Wuhan. “No hay evidencia científica de que el coronavirus se haya elaborado en un laboratorio chino”, aseveró en ese entonces el director del NIAID en una entrevista concedida a National Geographic. Pero año y medio después su defensa al origen natural del virus perdió fuerza. «¿Todavía está seguro de que se desarrolló de forma natural?», fue la pregunta que recibió durante un evento llamado United Facts of America: A fact-checking festival. A lo que el médico respondió: «No, en realidad». Acto seguido pidió continuar las investigaciones. «Creo que tenemos que continuar investigando qué pasó en China hasta que descubramos con las mejores de nuestras habilidades exactamente qué sucedió». Al respecto, en junio del año pasado dijo en una entrevista con MSNBC que es posible que el mundo «nunca» descubra el origen exacto de la pandemia.

Los correos que revelaron contactos con funcionarios chinos

Miles de correos electrónicos con conversaciones de Fauci con corresponsales, asesores de salud, ciudadanos y hasta con el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades salieron a la luz en junio del año pasado, levantando gran controversia, ya que exponían argumentos contradictorios relacionados –entre otras cosas– con el uso de mascarillas, que Fauci recomendaba solo para personas enfermas, según los correos que datan de enero a junio de 2020 obtenidos por The Washington Post y por BuzzFeed. Finalmente el uso de tapabocas terminó estableciéndose para todos los ciudadanos enfermos o no. Fauci también mencionaba en los correos que los casos sintomáticos representaban la mayoría de los contagios. La realidad era otra. Según datos de la revista de la Asociación Médica Americana, Journal of the American Medical Association (JAMA, en inglés), las transmisiones desde casos asintomáticos representaban más de la mitad para ese momento.

Fauci omitió al Congreso experimentos con coronavirus

Frente al subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU., Anthony Fauci aseguró en mayo del año pasado que alrededor de 600.000 dólares se usaron para financiar “una colaboración modesta con científicos chinos muy respetables que eran expertos mundiales en coronavirus” y negó que fondos dirigidos al Instituto de Virología de Wuhan se destinarán a la investigación conocida como «ganancia de función». Sin embargo, más de 900 hojas salieron a la luz en septiembre del año pasado con detalles de una investigación de EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro que canalizó dinero federal entregado por el NIAID, para a su vez financiar experimentos en murciélagos en el laboratorio de Wuhan. En esos documentos se mencionan «dos propuestas de subvenciones inéditas» financiadas por el NIAID, según The Intercept. Por tal motivo, el senador Rand Paul le pidió en ese momento al Departamento de Justicia que revisara el testimonio de Fauci “por mentirle al Congreso”.

Aberrantes experimentos con cachorros

Más de un millón de dólares y decenas de vidas de cachorros se perdieron por experimentos avalados por Anthony Fauci. Las «investigaciones» financiadas por el NIAID incluyeron alimentación forzada o la inyección de un fármaco experimental a 44 cachorros beagle de entre 6 y 8 meses de edad, de acuerdo con documentos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) obtenidos por White Coat Waste Project (WCW). La organización supervisa el uso del dinero de los contribuyentes. En total, se gastaron unos 1,68 millones de dólares, de acuerdo con un artículo del Daily Caller. Los detalles son aún más perturbadores cuando se toma en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) calificó los experimentos como «innecesarios».

Polémica investigación por experimentos con fetos abortados

En octubre del año pasado, el Consejo de la Familia de Pensilvania discutió detalles atroces de «investigaciones» relacionadas con experimentos con partes de fetos humanos y ratones, incluyendo la financiación obtenida de los bolsillos de los contribuyentes a través de subvenciones del NIAID, la instancia que preside Anthony Fauci. El Comité de Salud de la Cámara de Representantes de Pensilvania había hecho cinco meses atrás una audiencia sobre las «investigaciones» con fetos abortados en la Universidad de Pittsburgh. Según David Daleiden, fundador del Center for Medical Progress, los programas de experimentación fetal pueden haber violado la ley estatal de Pensilvania y la ley federal de aborto por nacimiento parcial, lo cual implica dar a luz «con el propósito de matar al bebé después del parto mediante la sustracción de órganos o por otros medios», indicó Daleiden, de acuerdo con una reseña de The Federalist. La universidad negó esta acusación. De igual manera, Fauci dijo que el estudio pasó por «todas las pautas y supervisiones adecuadas».