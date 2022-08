Comienza una nueva era para Colombia. El “cambio” que la mayoría de los electores reclamaba se instala este 7 de agosto en la Casa de Nariño con el izquierdista Gustavo Petro. La pregunta válida ahora es: ¿Será para mejor? Los cambios no siempre son buenos. Venezuela no deja de ser el mayor ejemplo que salta a la vista. Las comparaciones con el vecino país que inevitablemente estuvieron presentes durante la campaña seguirán vigentes tras la instalación del nuevo gobierno. “Colombia no es Venezuela”, argumentaban quienes exigiendo un cambio no les importó dar un salto al vacío. Y tal parece que Petro tampoco es Chávez. Aunque el nuevo mandatario colombiano comparta el ideal bolivariano y quiera seguir los pasos del fallecido dictador venezolano, el actual escenario no le favorece.

“La capacidad de gasto que tiene Petro es sustantivamente menor a la que tuvo Chávez y, por lo tanto, la posibilidad de comportarse como Chávez también es sustantivamente menor”, manifestó Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia de Colombia y exprecandidato presidencial. Pero esto no se debe solo a un factor económico sino también a un factor político. “Los factores de poder no favorecen a Petro”, asegura en entrevista con PanAm Post en la que explica cada una de las razones.

El político defensor del libre mercado resalta los desaciertos estratégicos de la derecha y la centroderecha latinoamericana que han permitido el avance de la izquierda en la región, de lo cual Colombia no logró escapar. “La izquierda trabaja estratégicamente, nosotros somos coyunturales. Ellos están viendo a mediano y a largo plazo, nosotros solamente nos concentramos en las próximas elecciones. Ellos son proactivos y nosotros reactivos. Ellos están permanentemente a la ofensiva y nosotros estamos siempre defendiéndonos”.

¿Quién va a gobernar: el Petro carnívoro o el Petro vegetariano?

Nieto Loaiza tiene muchas preocupaciones sobre lo que le espera a Colombia en los próximos cuatro años. En lo económico enumera tres: la reforma tributaria, el aumento del gasto público y el ataque al sector minero-petrolero. En materia de seguridad también tiene tres preocupaciones que tienen que ver con el pasado de Petro –que viene de la guerrilla–, las declaraciones de su futuro ministro de Defensa “que muestran claramente que es un ministro enemigo de la fuerza pública” y la propuesta de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, lo cual considera “dañino para la coordinación efectiva”.

En lo político reina la incertidumbre. “Es difícil saber si quien va a gobernar es el Petro carnívoro de la izquierda radical de 30 años de vida pública que le conocemos a Petro, o el Petro vegetariano de las últimas semanas de campaña y post elecciones. No es fácil determinar cuál de los Petros va a gobernar. Pero si lo que pretende aflorar es el Petro carnívoro, no la tiene tan sencilla y no va a ser tan fácil”, ya que –según sostiene– no lo favorecen los factores de poder de la institucionalidad colombiana.

Después de hacer este diagnóstico y exponer sus preocupaciones, Rafael Nieto Loaiza concluye planteando la necesidad de crear una gran coalición de oposición que esté construida sobre la defensa de cuatro pilares fundamentales: la democracia liberal, el modelo republicano, la economía de libre mercado y una nueva ética ciudadana con unos valores que representen adecuadamente la naturaleza del ser humano.