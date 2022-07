El dólar continúa su ascenso indetenible frente al peso colombiano desde la elección de Gustavo Petro como presidente. Aunque expertos señalan también causas externas, el inicio de este comportamiento coincide con el día hábil posterior a la segunda vuelta electoral. Como factores naturales de una economía de libre mercado, la confianza y la incertidumbre se han expresado. El sector político y financiero esperaba con ansias que el mandatario electo designara a su ministro de Hacienda para brindar tranquilidad a los mercados. Los resultados de la segunda jornada después del esperado anuncio muestran que al parecer el nombramiento del economista José Antonio Ocampo no fue suficiente para frenar la escalada de la divisa estadounidense que este fin de semana se mantendrá con el valor más alto de la historia.

Este viernes se rompió el récord histórico de 4.153 pesos por dólar –registrado el 20 de marzo de 2020– al alcanzar un promedio de 4.198 al cierre de la jornada, lo cual representó un aumento de 47,57 pesos frente a la Tasa Representativa de Mercado (TRM) que se ubicó en 4.151,21. Durante el día se superó también la barrera de los 4.200 tras alcanzar un máximo de 4.209 en el intradía. El valor mínimo de la jornada fue de 4.174 y al cierre se cotizaba en 4.205.

El promedio fue de $4.198,78 pesos. La TRM del fin de semana y hasta el martes será de $4.198 pesos aproximadamente, la más alta de la historia de Colombia Fuente oficial del dólar: https://t.co/iRQKSWfKrI @DolarSETFX pic.twitter.com/yZCOOYfN74 — Andres Moreno Jaramillo 📊 (@andresmania) July 1, 2022

¿Ni efecto Petro ni efecto Ocampo?

Para el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la subida del precio del dólar no está relacionada con la victoria de Petro. El alza de la divisa estadounidense la atribuye a la turbulencia de los mercados financieros globales. “El triunfo de Petro no generó esa gran turbulencia como se insinuaba en los mensajes del domingo antes y después de las elecciones, cuando hablaban de que el dólar iba a llegar a 5.000, esa turbulencia no se ha generado”, dijo este jueves en entrevista con La FM.

El diario económico La República agregó este viernes que el riesgo de recesión en Estados Unidos y el precio del petróleo han incidido en el mercado cambiario colombiano. ¿Llegará el dólar a 5.000 como se especuló tras la victoria de Petro? Evidentemente hay varios factores que empujan la cotización al alza. Casualidad o no, este nuevo récord histórico coincide con las semanas posteriores a la elección presidencial, y la expectativa por el anuncio del nuevo ministro de Hacienda no generó el efecto esperado, entre otras cosas, porque ya era prácticamente inminente el nombramiento de Ocampo, por lo tanto, no hubo ninguna sorpresa.

Las sombras de Ocampo

Y si bien José Antonio Ocampo parecía la opción de mayor aceptación para la oposición por ser considerado un defensor del libre mercado, los números de su anterior gestión como director del Departamento Nacional de Planeación y como ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Ernesto Samper no lo favorecen.

Las cifras no discuten con nada. Ocampo, en 1998 entregó a Colombia quebrada:

-Déficit fiscal de 0,47% a – 5,0%

-Desempleo en 1994 era 7,9%, lo entregó en 15,8%

-Descenso PIB 1994 comenzó en: 4,3% y cerró 1998 en 0,6%

-Deuda externa de US$ 21.941 millones a US$ 32 mil millones — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 1, 2022

En esos cuatro años el déficit público pasó de 0,47 % a 5 %, el desempleo subió de 7,9 % a 15,8 %, el PIB se contrajo de 4,3 % a 0,6 % y la deuda externa creció de 21.941 millones de dólares a 32.000 millones.

A un mes del inicio del «cambio»

Si hubo un efecto Petro, el mandatario electo no logró revertirlo con un eventual efecto Ocampo. ¿Ha empujado la subida del dólar la incertidumbre tras la elección de Gustavo Petro? No es posible atribuirla solo a este factor. Sin embargo, es la primera vez que la divisa estadounidense se mantiene por un tiempo prolongado por encima de los 4.000 pesos, y coincide con las semanas posteriores a la elección.

Falta un mes para la toma de posesión del nuevo gobierno. A partir de entonces se podrá determinar si el comportamiento del mercado cambiario obedece principalmente al temor que generan las políticas de corte socialista del exguerrillero del M-19, quien llega con un proyecto de reforma tributaria que duplica la propuesta el año pasado por el presidente Iván Duque, que derivó en un paro que se extendió por más de dos meses con manifestaciones violentas y saldos fatales que sirvieron de plataforma a Petro para impulsar su candidatura y llegar a la Casa de Nariño.