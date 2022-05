Faltando solo cinco días para las elecciones presidenciales en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría anunciaron que no se contratará una firma de auditoría internacional. En su lugar, se mantendrán los servicios ya contratados desde el año pasado de una empresa de auditoría local y se confiará en la labor de los observadores internacionales y los testigos. Pero hasta este miércoles, faltando cuatro días para los comicios y dos para el cierre de postulaciones, se conoció que apenas hay un total de 41718 testigos para cubrir 102.152 mesas de votación. Es decir, cerca de 60 % de las mesas aún no cuentan con testigos de ninguna coalición política.

La Registraduría precisó este miércoles que de esos 41718 testigos postulados por las organizaciones políticas en todo el país, 40286 son principales y 1432 son remanentes. Llama la atención que más de 82 % son del izquierdista Pacto Histórico de Gustavo Petro, con un total de 34322. Le sigue el Equipo por Colombia del centroderechista Federico ‘Fico’ Gutiérrez con 6552. La coalición Centro Esperanza, del centroizquierdista Sergio Fajardo, cuenta con 289. El partido Movimiento de Salvación Nacional, del candidato Enrique Gómez, tiene 281. Y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de Rodolfo Hernández, tiene 274 testigos.

A la fecha, 41 718 testigos electorales han sido postulados por las agrupaciones políticas: la coalición Equipo por Colombia ha inscrito 6552, el Pacto Histórico 34 322, la coalición Centro Esperanza 289, la Liga de Gobernantes 274 y el movimiento Salvación Nacional 281. pic.twitter.com/JoqU02Ckfp — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 25, 2022

Testigos insuficientes

El registrador Alexander Vega hizo un llamado a las agrupaciones políticas para que se pongan al día con la postulación de testigos, pues advirtió que el número es bastante bajo si se tiene en cuenta que se deben cubrir 102.152 mesas distribuidas en 12513 puestos de votación en los que estarán habilitados un total de 39.002.239 ciudadanos para participar este domingo 29 de mayo en la primera vuelta para la elección del presidente y vicepresidente de Colombia.

“Las campañas han postulado muy pocos testigos, aspiramos a que el viernes se pongan al día. El calendario electoral hablaba de ocho días, nosotros ampliamos esa plataforma durante un mes para brindar plenas garantías electorales”, señaló este martes el registrador Alexander Vega en declaraciones recogidas por RCN Radio. Según informó este medio, fuentes de la campaña del Equipo por Colombia estarían inscribiendo durante este miércoles unos 9000 testigos adicionales que se encargarán de cuidar los votos del candidato Federico Gutiérrez.

Acreditación lenta y desigual

Pero la periodista Maritza Aristizabal, de Noticias RCN, desmintió al registrador, asegurando que no se trataba de una falla por parte de los partidos sino de demoras en la acreditación por parte de la Registraduría. De acuerdo con los números presentados, el Pacto Histórico habría postulados 120.000 testigos y hasta el momento habrían sido acreditados 13000; mientras que el Equipo por Colombia habría postulado 60000 y contaría apenas con 1800 acreditados.

Ojo señor Registrador, no es que los partidos no hayan postulado testigos electorales, es que ustedes los acreditan a paso de tortuga.

-Pacto histórico ha postulado 120.000, le han aprobado 13.000

-Equipo por Colombia 60.000, le han aprobado 1.800

#ElTermómetroPolítico pic.twitter.com/Mwvx0HG5hs — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) May 25, 2022

En todo caso se observa una acreditación desigual que favorece de manera desproporcionada a la coalición de extrema izquierda, que contaría con 10,8 % de sus testigos acreditados, en comparación con la organización que respalda la candidatura de centroderecha, que tendría acreditados a solo 3 % de los postulados, según las cifras presentadas por Aristizabal. Y de acuerdo con los números ofrecidos por la Registraduría, del total de 41718 testigos postulados, 82,3 % son del Pacto Histórico y apenas 15,7 % del Equipo por Colombia.

Sin auditoría internacional

Por otro lado, la auditoría del proceso quedará solo en manos de la firma auditora local McGregor –contratada desde el año pasado–, ya que el CNE y la Registraduría descartaron a la compañía costarricense Datasys Group, la única que quedaba con posibilidades de cerrar el contrato a menos de una semana para las elecciones.

El organismo electoral había solicitado la contratación de una auditoría internacional para las presidenciales con el propósito de brindar mayor confianza, luego de la enorme discrepancia de más de un millón de votos entre el preconteo y el escrutinio de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Según determinaron este martes los magistrados del Consejo Nacional Electoral, la firma Datasys Group no cumplió con los requisitos ni con la documentación exigida por el régimen de contratación pública. La senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, había alertado en sus redes sociales que esta compañía no contaba con experiencia en auditorías electorales y estaba sancionada en Honduras por incumplimientos. Aunque la empresa negó las acusaciones no logró pasar el filtro de la Registraduría y el CNE. La otra firma que había mostrado su interés en participar, la alemana Dermalog, presentó previamente su dimisión.

Discrepancias entre el CNE y el presidente Duque

Aunque finalmente el proceso no contará con el acompañamiento de la auditoría internacional que se había prometido, el CNE aseguró a través del magistrado Luis Guillermo Pérez que la elección no está en riesgo y que existen garantías suficientes de transparencia, ya que nunca se habían contratado auditorías de este tipo, y solo se estaba buscando brindar mayor confianza ante las denuncias de fraude que surgieron como consecuencia de la inusual diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio durante los comicios legislativos.

No obstante, los recursos para la auditoría internacional ya habían sido aprobados. En total, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se destinaron 3.277.248.189 pesos, equivalentes a unos 819.000 dólares. Es por ello que el presidente Iván Duque hizo un llamado este miércoles a las autoridades electorales para que «los recursos ya asignados para auditoría se destinen a su contratación».

Hacemos un llamado a las autoridades electorales para que los recursos ya asignados para auditoría se destinen en su contratación. Brindaremos todo el apoyo en seguridad, con #PlanDemocracia y acompañamos, en la Mesa de Garantías Electorales, las solicitudes de partidos políticos pic.twitter.com/8XfQfujWKh — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 25, 2022

Otra preocupación: ¿Mordaza a los medios?

Los medios de comunicación también han encendido las alarmas a pocos días de las elecciones, tras haber recibido una circular del CNE en la que se pide un “pluralismo y equilibrio informativo para las campañas presidenciales” y se convoca a una reunión a la Comisión de Regulación de Medios (CRC), al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTic), a las campañas presidenciales y a los directores y gerentes de los medios de comunicación.

El periodista Luis Carlos Vélez, director de La FM, presentó en su cuenta de Twitter dicho comunicado y alertó a la ciudadanía sobre la posibilidad de una “mordaza a los medios” de cara a los comicios del domingo.

Los medios de comunicación en Colombia hemos recibido esta circular del CNE. ¿Mordaza a los medios? #NoALaMordaza pic.twitter.com/zrvlsyFbVX — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) May 25, 2022

Tres factores que alimentan la desconfianza

Estos tres elementos: la circular del CNE a los medios, la lenta y desigual acreditación de testigos y la no contratación de la auditoría internacional a pesar de que se destinaron los recursos para tal fin, generan inquietudes a pocos días de las elecciones presidenciales.

La desconfianza electoral y el temor a un posible fraude crecen de cara a los comicios más trascendentales para la democracia colombiana. Una larga lista de actores políticos y personalidades de la vida pública colombiana así lo expresan en sus redes sociales.

Desconfianza electoral: 1. Sin aclarar exagerada inconsistencia de elección del Congreso, superior al 7%, oindicativa de muy posible fraude; 2. Sin auditoría; 3. El Estado debería permitir testigos de entidades serias, no necesariamente partidos ni afectas a candidatos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 25, 2022

3 nuevos e inquietantes nubarrones camino a eleccioneshttps://t.co/Vk3SvpBCNL caída de la auditoría internacional. Qué farsa. Qué opereta. Qué peligro.https://t.co/FaKssJHVZf lenta acreditación de testigos. ¿Qué pasa?https://t.co/gqNnTKv970 extraña circular del CNE (¿Censura?) — Juan Lozano (@JuanLozano_R) May 25, 2022

Como lo ha denunciado @AndresPastrana_, el candidato @petrogustavo con ayuda de @Registraduria se va a robar las elecciones. Grave que no exista auditoría internacional. — Julián Quintana (@julianquintanat) May 25, 2022