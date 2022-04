El exjefe de Inteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, compareció este viernes en la mañana ante la Corte Suprema de Colombia, como parte de la investigación contra el candidato a la presidencia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, abierta a raíz de las declaraciones del exgeneral chavista ante la Audiencia Nacional española por presunto financiamiento a sus campañas recibido desde la dictadura venezolana.

Carvajal tenía mucho que decir. O al menos eso había adelantado. Sin embargo, en la declaración ante la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, habría optado por la prudencia y la conveniencia para su causa.

Cuando el abogado de Petro, el exmagistrado Julio César Ortiz, le preguntó si conocía de vista o había tenido contacto con el hoy candidato a la Presidencia de Colombia y si tenía conocimiento directo o a través de interpuesta persona de que él había recibido dinero para sus campañas, Carvajal ratificó que contaba con dicha información pero que no la iba a entregar en España ni a la justicia colombiana por el hecho de que se encuentra en un proceso de extradición a Estados Unidos, según reveló La FM.

Acusación sigue en el punto de partida

En un documento presentado el año pasado ante la Audiencia Nacional española, Carvajal aseguraba que varios políticos de la izquierda latinoamericana habían recibido financiamiento irregular del régimen chavista desde 2008, entre ellos Gustavo Petro. El exmilitar venezolano no se retractó pero por conveniencia a su proceso de extradición prefirió no entrar en detalles. De acuerdo con el programa Los secretos de Darcy, de La FM, se limitó a hablar de generalidades y reiteró que toda la izquierda fue amiga de la revolución chavista y que todos eran lo mismo.

Para salirle al paso a estos señalamientos, fue el mismo Gustavo Petro quien solicitó desde el año pasado a la Corte Suprema que le abriera una investigación para “desmentir” a Carvajal.

Todo parece seguir en el mismo punto de partida. En la audiencia virtual en la que Carvajal participó acompañado de miembros del Juzgado Sexto de Instrucción de Madrid, como lo había solicitado la Corte Suprema colombiana, la representación de Petro no logró desmentir a Carvajal, pero él tampoco ofreció mayores detalles que sustenten su acusación contra el político colombiano. Tampoco habló sobre la senadora Piedad Córdoba. Y no podía hacer, dado que ella no tuvo un representante legal en la audiencia.

¿A qué iba Petro a Caracas?

Las dudas siguen sobre la mesa. Más allá del proceso judicial, nadie olvida el señalamiento público de Diosdado Cabello –el segundo al mando en el régimen chavista– quien dijo en 2020 en su programa de televisión lo siguiente:

“Acá vino una vez ese señor, Petro, a pedir apoyo para su campaña. Para acá, pa Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden”.

Tampoco se puede olvidar que Gustavo Petro fue el anfitrión de Hugo Chávez durante su primera visita a Colombia en 1994. Aunque en los últimos años ha intentado distanciarse del régimen de Nicolás Maduro, en 2016 viajó a Caracas aparentemente en busca de apoyo para la candidatura presidencial de 2018 que perdió contra Iván Duque.

El proceso de extradición de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal a EE. UU. sigue su curso. Su estrategia se ha basado en dilatarlo a cambio de ofrecer información a las autoridades españolas que ha ido soltando a cuentagotas. En muchos casos ha sido de carácter “secreto”, por solicitud del acusado, quien fue detenido en Madrid a inicios de septiembre de 2021 luego de permanecer más de un año prófugo de la justicia. Las autoridades estadounidenses piden su extradición por el tráfico de 1,3 toneladas de cocaína en septiembre de 2013, meses después de que Nicolás Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez.