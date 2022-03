El candidato a la presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció este miércoles el nombre de su fórmula para la Vicepresidencia. Aunque el nombre de Francia Márquez –quien obtuvo el segundo lugar en la consulta interpartidista con más de 700.000 votos ya venía sonando– el exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá se debatía entre la maquinaria y la experiencia de un partido tradicional que además podía acercarlo a tener un bloque mayoritario en el Congreso o la más reciente revelación del progresismo encarnado en la figura de una mujer negra que enarbola las banderas del feminismo, la lucha racial y la promoción del aborto. Finalmente optó por la segunda opción, sepultando cualquier respaldo que pudiera haber recibido de la primera.

Como primera lectura se podría considerar que Petro hizo una jugada audaz a los ojos de la prensa y la opinión pública progresista. No faltaron los titulares exaltando su elección por el género y el color de piel de su binomio. Sin duda está apostando a reforzar el discurso del victimismo y la opresión que bien puede sumarle algunos votos de los electores que acuden a las urnas motivados por un factor más emocional que racional. Sin embargo, esto no pasa de ser un guiño a los 5,8 millones de colombianos que votaron en la consulta de la coalición de extrema izquierda, y muy probablemente Francia Márquez no le aporte más de lo que le habría sumado, por ejemplo, el Partido Liberal.

Fueron exactamente 785.215 votos los que obtuvo su ahora candidata a vicepresidente en la votación del domingo 13 de marzo. Un apoyo nada despreciable si se compara con los resultados de la consulta de la coalición Centro Esperanza, donde Sergio Fajardo consiguió la victoria con 723.475 votos. Pero las cuentas aún no le cuadran a Petro. En 2018 perdió la presidencia frente a Iván Duque con 8 millones de votos. Y ahora no parece haber tomado una decisión que le ayude a mejorar estos números. Más allá de emocionar a unos pocos, su compañera de fórmula puede convertirse en un problema interno.

PUBLICIDAD

Partido Liberal rompe definitivamente diálogos con el Pacto Histórico

Haber llamado “neoliberal” al expresidente de Colombia y máximo líder del Partido Liberal, César Gaviria, tuvo consecuencias inmediatas. Esta organización política rompió de forma definitiva las conversaciones con el Pacto Histórico con mira a una posible alianza para las presidenciales. En un comunicado público, Gaviria sentenció que «mientras sea presidente del Partido Liberal doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político».

Declaración del señor expresidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, a razón de las declaraciones ofensivas de la señora Francia Márquez, del pacto histórico . https://t.co/nhixrM4pTo / @PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) March 23, 2022

Pero esta no es la primera vez que el exmandatario colombiano se siente ofendido por las “declaraciones groseras, falsas y malintencionadas” de Francia Márquez. “Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones”.

Gaviria fue tajante en su decisión y cerró por completo la puerta a cualquier posibilidad de alianza con la fórmula que encabeza Gustavo Petro, al tiempo que aprovechó para advertir de lo que podría esperarle a Colombia con estas personas en el poder. “La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal (…) Siento mucho que el pacto histórico (con minúsculas) piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que a nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas”.

PUBLICIDAD

Una decisión que ya muestra fisuras y puede costar caro

Lejos de apaciguar las aguas, el candidato del Pacto Histórico le echó más leña al fuego. Si para el expresidente César Gaviria fue una ofensa que Francia Márquez lo hubiese llamado “neoliberal”, Gustavo Petro fue mucho más allá al insinuar que “el liberalismo quiere abrazar el fascismo” y que “la historia los juzgará severamente”. No mostró voluntad de rectificación alguna. Al contrario, con una evidente prepotencia sugirió que “la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería” es la que debe rectificar.

Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2022

El que sí se mostró preocupado por este revés fue el senador Roy Barreras, quien ha trabajado en la campaña de Petro en pro de las alianzas para sumar votos. “Ofenderlo es un error. Espero comprenda que no todo el mundo tiene experiencia en construir unidad”, dijo Barreras intentado disculparse con el expresidente César Gaviria y cuestionando el desacertado comentario de Francia Márquez que al Pacto Histórico le puede costar muy caro.

El ExPresidente Cesar Gaviria es el gestor de la Constitución del 91 que el @PactoCol debe defender. Acompañó sin esguinces el Acuerdo de Paz. Ofenderlo es un error. Espero comprenda que no todo el mundo tiene experiencia en construir unidad. https://t.co/f33b8ttVEZ — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2022

Petro perdió oportunidad de conformar bloque mayoritario en el Congreso

No se trata solo del apoyo que Petro buscaba para las presidenciales. El Partido Liberal se convirtió en las elecciones legislativas en la organización política bisagra tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para poder conformar una mayoría. En la Cámara alta es, junto con el Partido Conservador, la segunda fuerza con 15 senadores, mientras que en la Cámara baja es el partido con mayor representación con 32 curules.

Francia Márquez le puede ser funcional a Gustavo Petro para exacerbar el discurso progresista que suele calar en los votantes jóvenes seducidos por la izquierda que dice luchar por las distintas causas sociales y defender las minorías, aunque las experiencias en la región y la historia digan lo contrario.

La igualdad que incluye «hombres que abortan»

Precisamente para enviar un mensaje a este sector, el candidato de la extrema izquierdo anunció que además de ser su fórmula para la Vicepresidencia, en su eventual gobierno estaría al frente del Ministerio de la Igualdad. Y parece que entre las disparatadas propuestas de Francia Márquez se encuentra la defensa del aborto para todos por igual, incluyendo a los hombres, según soltó en un debate entre los precandidatos del Pacto Histórico hace un par de meses. Un comentario que generó burlas y pena ajena.

“Un hombre aborta…”: Francia Márquez, candidata a vicepresidente de Gustavo Petro. 😐 pic.twitter.com/4HMLWiKkua — Andrés Fernando Portillo (@andresportillo_) March 23, 2022

Entonces, ¿fue siempre Francia Márquez la primera opción de Gustavo Petro? Todo indica que no. El exguerrillero se preservó el anuncio hasta último momento para negociar con otras fuerzas políticas como el Partido Liberal pero, por un lado, no obtuvo lo que buscaba, y por el otro, la importante votación que ella consiguió en la consulta se convirtió en una especie de presión popular interna, pues hay interpretaciones que apuntan a que ese caudal de votos que Márquez recibió fue una protestas interna en el Pacto Histórico contra las decisiones de Petro que muchos militantes no comparten.