Las elecciones legislativas del pasado domingo dejaron un sabor amargo. No para un partido o una tendencia política en particular sino para toda la institucionalidad democrática. Las denuncias sobre un presunto “fraude” electoral en Colombia han inundado en los últimos días las redes sociales. Esta palabra también ha salido en reiteradas oportunidades de la boca de políticos tanto de izquierda como de derecha. Las acusaciones van y vienen. En el medio se encuentra el registrador Alexander Vega desmintiendo cualquier acusación sobre irregularidades. Pero la duda ya está sembrada. ¿A quién beneficia?

El primero en adelantarse a denunciar un supuesto “fraude” electoral fue el entonces precandidato de la Colombia Humana, ahora abanderado del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Dos días antes de las elecciones legislativas, el candidato a la presidencia por la coalición de extrema izquierda llenó sus redes sociales con denuncias prematuras de un “fraude” que –en dado caso– no se había cometido. Apenas abrieron las mesas en el exterior publicó en su cuenta de Twitter las supuestas evidencias de situaciones irregulares en Miami y en Canadá.

Después de la jornada electoral y de conocerse los resultados del preconteo divulgado por la Registraduría, Petro reclamó 486.000 votos para su coalición que no habrían sido reportados y gracias a sus testigos los habría “recuperado”. Pero la ubicación precisa por parte del candidato izquierdista de las 30000 mesas que faltaban por transmitir no hizo más que levantar sospechas del otro lado.

El candidato por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien resultó electo como el senador más votado de Colombia, abrió el debate en su cuenta de Twitter con una lista de preguntas con las que lanzó al otro lado la pelota sobre el presunto “fraude” electoral. Al ser directamente aludido, Gustavo Petro no tardó en responder. Pero ese fue solo el inicio de una polémica que no termina y que ha sumado más actores.

“No es posible estadísticamente que en una mesa todos los jurados se equivoquen al mismo tiempo en una suma”, protestó Petro. Pero el escrutinio de las mesas faltantes para el Senado arrojó resultados favorables en su totalidad para el Pacto Histórico de Petro, lo cual también desafía las estadísticas.

Los números ofrecidos este viernes por el registrador como parte del escrutinio oficial para el Senado suman 390.152 votos para el izquierdista Pacto Histórico. El resto de los partidos ninguno suma un solo voto. A los conservadores se les restó 12342 sufragios, los liberales perdieron 4450 votos, la Alianza Verde vio mermada su votación en 50964 papeletas y el Centro Democrático se quedó con 54608 votos menos. Con este ajuste, el Pacto Histórico ganó tres curules más, mientras que el Partido Conservador, la Alianza Verde y el Centro Democrático perdieron una cada uno.

Las reacciones no se hicieron esperar. Ahora el “fraude” electoral se empezó a denunciar desde la otra acera de la política en Colombia. Y es que para muchos resultó sospechoso que la coalición política que hizo la denuncia inmediatamente vio todos los votos restantes sumados a su favor y el responsable de velar por el conteo transparente de los votos no recibió mayores cuestionamientos por parte de los afectados. Esta inquietud la plantearon los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, así como el exprecandidato a la presidencia David Barguil, y los abogados Julián Quintero y Jaime Arizabaleta.

Si no lo hace es porque trabajan juntos

Pero más allá de los señalamientos que apuntan a una supuesta complicidad entre un candidato y el órgano encargado de contar las papeletas, desde sectores de la centroderecha también se ha desplegado un operativo para “detener el fraude”. La senadora reelecta por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció este viernes que se abrió un canal llamado #BuscaTuVoto en el cual ya se han recibido 64 denuncias sobre votos faltantes.

También cercano a las filas de este partido, Miguel Polo Polo, quien había resultado electo como representante a la Cámara por la circunscripción especial afrocolombiana, según el preconteo, denunció este viernes que en Colombia se cometió el “fraude” electoral “más grande de la historia”, pues habría perdido su curul tras aparecer 1500 votos a favor de su rival, la candidata Lina Martínez García.

En Buenaventura aparecieron 1500 votos de la NADA para Lina Martínez, hija del parapolítico Juan C Martínez Sinisterra. Me informan q el jefe de sistemas de Registraduria de B/ventura es primo de Lina Martínez. El fraude y la corrupción es GRANDE! No nos robarán@Registraduria

— MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 19, 2022