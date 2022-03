Este domingo quedó en evidencia la masacre que las tropas rusas están cometiendo contra la población civil en Ucrania. Una fotografía del New York Times muestra a una madre y sus dos hijos asesinados cuando intentaban escapar del ataque de los invasores en la ciudad de Irpin, en las afueras de Kiev. Todo esto ocurría mientras la ONU confirmaba que el número de civiles muertos durante la invasión se ubica en al menos 364, entre ellos 25 niños, según datos verificados. Las cifras reales son “considerablemente más altas”.

Los tres miembros de una familia ucraniana fueron asesinados este domingo en medio de una ráfaga de proyectiles de mortero. El padre quedó gravemente herido. La dantesca escena captada por el lente de la fotoperiodista del New York Times, Lynsey Addario, expone al mundo una realidad que desde el Kremlin se ha intentado desmentir.

«Hoy fui testigo de cómo las tropas rusas apuntan deliberadamente contra civiles que tratan de escapar de la ciudad de Irpin para salvar sus vidas. Al menos tres miembros de una familia, de un total de cuatro, fueron asesinados en frente de mi», narró Addario en su cuenta de Twitter.

WARNING: GRAPHIC IMAGES: Today I witnessed Russian troops deliberately targeting civilians fleeing for their lives from the village of Irpin. At least three members of a family of four were killed in front of me. @nytimes https://t.co/lR0a5FRpXX

— lynsey addario (@lynseyaddario) March 6, 2022