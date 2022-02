El Primer Encuentro Regional del Foro Madrid que se llevó a cabo este fin de semana en Bogotá fue el escenario para alertar a Colombia sobre la amenaza para la democracia y las libertades que representa la extrema izquierda de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Pero un poco más al sur, el gigante de la región también pondrá a prueba su estabilidad democrática este año, cuando el 2 de octubre los socialistas pretendan volver al poder con Luiz Inácio Lula da Silva. Por ello, PanAm Post estuvo presente en el evento y logró entrevistar en Colombia al exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, quien alertó sobre los planes “destructivos” del Foro de Sao Paulo para ambos países.

“Todo está demostrando que no hay límites para lo que pueden hacer aquellos que están en el Foro de Sao Paulo, que participan de ese proyecto, no hay límites en términos de destrucción”. Y es que el excanciller del presidente Jair Bolsonaro recuerda que no se trata de programas políticos aislados que han fracasado sino de un mismo plan regional de destrucción deliberada para incrementar el control estatal.

Destruir las economías para dominar a la población

Ernesto Araújo pide a colombianos y brasileños verse en el espejo de Venezuela para evitar repetir la tragedia que ha llevado al exilio a más de seis millones de venezolanos. “Han conseguido destruir el país que tenía la mayor renta per cápita de Latinoamérica, que era Venezuela, y la mayor reserva de petróleo –ojalá se reconstruya, pero consiguieron destruirla–, así que cómo no van a conseguir destruir a otros países como Brasil y como Colombia”.

Tampoco pudo dejar de lado el reciente caso de Chile, que después de haber sido en la última década el país más próspero de América Latina quedó en manos del comunista Gabriel Boric, así como el caso de Perú, que apostó el año pasado por el izquierdista Pedro Castillo. De esta manera reitera que el plan de destrucción es a escala regional y siguiendo un libreto establecido.

“Los del Foro de Sao Paulo no es que tengan una propuesta que en su entendimiento va a hacer que los países vayan mejor. No. Tienen una propuesta que es para destruir las economías e implantar su poder, porque para implantar su poder requieren de una población vulnerable, de una población pobre, de una población humillada, y eso es lo que quieren que pase. Su programa, no es por accidente que genera la destrucción económica y la miseria. Es por diseño, y eso tenemos que tenerlo en cuenta”.

El error de juzgarse por la mirada de los adversarios

Sin embargo, muchos se pueden preguntar: ¿por qué vuelve la izquierda a países donde ha gobernado recientemente la derecha? Los fracasos de Mauricio Macri en Argentina y de Sebastián Piñera en Chile son sin duda los más representativos. Muchos los han comparado con la “derecha cobarde” a la que hace referencia el partido español Vox cuando habla del Partido Popular (PP). Para el exministro de Relaciones Exteriores de Brasil algo puede haber de eso.

“Creo que en ambos casos hubo un poco de que se ataron las manos a sí mismos. Por el temor de ser considerados radicales, de ser considerados autoritarios o algo así –que pasa mucho en Brasil de acusar a la derecha de autoritaria– al final como que se juzgaron a sí mismos por la mirada de sus adversarios, de sus enemigos, y cuando se empieza por ahí se pierde la autenticidad”.

Este es un consejo que para finalizar extiende incluso al presidente Bolsonaro ante el riesgo de que se autolimite para que no lo llamen autoritario. “Siguen llamándolo autoritario, haga lo que haga”. Por lo tanto, considera que lo importante es que mantenga la esencia del movimiento que él encabezó y que lo llevó a la presidencia.