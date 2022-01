La violenta «campaña de despedida» al presidente de Colombia, Iván Duque, ya comenzó. Este es el nombre del plan terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunciado el martes por el director general de la Policía, Jorge Luis Vargas, que ya deja un muerto y 24 heridos en varios ataques perpetrados contra la fuerza pública en distintas regiones del país durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

Los ataques ocurrieron en las poblaciones de Aguachica, Chiriguaná, El Burro, Ocaña, San Calixto, Bugalagrande, Tuluá y Corinto. El atentado de mayor magnitud se registró esta madrugada contra la base militar del 27, del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, según detalló el Ejército en un comunicado.

“De acuerdo con las primeras informaciones, siendo aproximadamente la 1.17 a.m. de este jueves 27 de enero, se escucharon cuatro detonaciones en la base, al parecer por ataques con granadas. Hasta el momento dos militares tienen heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser remitidos hacia el Hospital de Aguachica”.

El reporte agrega que además hay más de 18 oficiales con afectaciones leves, que fueron atendidos por el personal médico en la misma unidad militar.

Por otro lado, se reporta un militar herido y afectaciones a las instalaciones físicas del Batallón de Infantería N° 15 General Francisco de Paula Santander, en la población de Ocaña, departamento Norte de Santander, ocurrido de manera simultánea, también con explosivos.

Responsabilidad del ELN

El Ejército Nacional destaca en el comunicado que en estas zonas donde ocurrieron estos atentados operan grupos narcoterroristas como el ELN, el Clan del Golfo y el grupo armado organizado residual estructura 33 perteneciente a las llamadas «disidencias» de las FARC.

También en el departamento del Cesar se registró otro ataque con artefactos explosivos, el cual causó la muerte del soldado Faider Martínez Gómez y dejó además otro herido en la base militar de Chiriguaná.

El general Gerardo Melo Barrera, comandante de la primera división del Ejército, indicó en declaraciones a RCN que el ELN sería el responsable del atentado contra la base militar de Chiriguaná.

Pero estos no fueron los únicos actos de violencia contra la fuerza pública. Las autoridades también dieron cuenta de ataques contra la Policía en Remedios, departamento de Antioquia y en Bugalagrande y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. En el primero no hubo lesionados, mientras que en el último se registró un uniformado herido por impacto de bala. Adicionalmente hubo hostigamiento contra la estación policial del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, donde tampoco fueron registrados heridos.

Entre el silencio cómplice y el provecho político

La simultaneidad de estos hechos evidencia que obedecen a un plan bien orquestado para generar caos en víspera de las elecciones legislativas del 13 marzo y de la primera vuelta de las presidenciales del 29 de mayo. La denominada «campaña de despedida» del ELN que ya se ha puesto en marcha se descubrió por la información contenida en las computadoras de alias ‘Uriel’ y alias ‘Fabián’, en manos de las autoridades, donde además hay evidencias sobre la infiltración en la “primera línea” que lideró las protestas del año pasado mediante entrenamiento, financiación, formación ideológica y estrategias de combate contra la fuerza pública y la institucionalidad, según señaló este martes el director general de la Policía.

Estos ataques en plena campaña electoral tienen una intención. La más evidente es perjudicar al gobierno del presidente Iván Duque y, por ende, a los candidatos con una posición firme frente al terrorismo de los grupos narcoguerrilleros. Pero, ¿a quién beneficia? Sin duda la violencia no beneficia a nadie. No obstante, hay quienes la consideran un arma política para capitalizar el descontento y sacar provecho electoral.

¿El candidato de la guerrilla?

La condena o el silencio en torno a estos hecho dan algunas pistas en cuanto a la posición de algunos políticos. El abogado Jaime Arizabaleta emplaza al aspirante a la candidatura a la presidencia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, a expresar públicamente su rechazo, pues su silencio lo lleva a sugerir que parece «el candidato de la guerrilla».

Y si alguno de los candidato a la presidencia de Colombia tiene o ha tenido relación con la guerrilla ese es Gustavo Petro. El ahora senador de la República fue militante activo del M-19, organización terrorista involucrada junto con el Cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia hace 36 años que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos once magistrados.

Sin embargo, él se considera víctima. En el debate organizado este martes por Semana y El Tiempo, Petro recalcó que en 1985 sufrió torturas durante su detención y habló de las víctimas del paramilitarismo y del Estado, pero evitó mencionar las atrocidades de grupos narcoguerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19.

Justificar la violencia

Pero no es la primera vez que ignora, minimiza o justifica la violencia de la guerrilla. En 2019, luego del atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, donde murieron 23 personas incluyendo al atacante, Gustavo Petro no emitió una condena firme frente al dantesco suceso. Prefirió argumentar que la violencia es producto de la corrupción.

Si se indigna con el atentado a la policía por el ELN debe indignarse por la corrupción del grupo mas poderosos y su compra de los gobiernos de Uribe y Santos Ambos hechos están relacionados Tenemos violencia porque nos gobierna la corrupción — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 23, 2019

El silencio frente a estos actos de terrorismo contra la fuerza pública sigue respondiendo a la interrogante de Arizabaleta. ¿Es Gustavo Petro el candidato de la guerrilla? En su cuenta de Twitter destaca con particular interés el caso de Julián Conrado, el primer ex FARC en lograr una alcaldía, y quien milita en la Colombia Humana, el partido de Petro. Sobre los militares y policías víctimas de los cobardes ataques perpetrados en distintos lugares del país en las últimas horas todavía no hay una letra.