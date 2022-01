¿El tamaño importa? El caso de un paciente con COVID-19 en Estados Unidos que asegura que su pene se encogió casi cuatro centímetros como consecuencia del coronavirus aumenta esta preocupación.

Una reciente publicación del Boston Medial Group sostiene que: “El tamaño no importa pero la función sí”. No obstante, las secuelas que deja el virus que se originó en la ciudad china de Wuhan y ha contagiado a más de 317 millones de personas en el mundo aún están en estudio. Son variadas. Muchas aún sin comprobar. Lo cierto es que ya han circulado noticias que alertan sobre las posibles consecuencias sobre el órgano sexual masculino en ambas direcciones: la función y ahora el tamaño.

El caso en cuestión que hoy pone a más de uno que ha tenido el virus a buscar algún instrumento de medición para salir de dudas se difundió en el podcast de consejos sexuales How To Do It. Se trata de un hombre de unos 30 años que se definió como heterosexual y aseguró que ha perdido “habilidades en la cama”, lo cual ha tenido un “profundo impacto” en su “autoconfianza” debido al encogimiento de 1,5 pulgadas (3,8 cm) de su pene como consecuencia del daño vascular que sufrió tras haber contraído coronavirus, según reseño el diario británico Daily Mail.

“Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido aproximadamente una pulgada y media y sin duda estoy por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos piensan que probablemente pueda ser permanente”.

El tamaño del pene, realidad y mitos

Para poner el tema en contexto es propicio definir cuál es realmente el tamaño promedio del pene. La ansiedad que genera satisfacer a la pareja sexual con un miembro viril más grande obedece frecuentemente a temores infundados, en muchos casos promovidos por la industria del porno, según los expertos.

Un artículo de investigación de 2019 reseñado por Medical News Today indica que la mayoría de los hombres cree que la longitud media del pene erecto es de unos 15,2 centímetros. Sin embargo, el medio especializado en salud sostiene que el tamaño promedio oscila en un rango de 12,9 a 13,9 centímetros.

Adicionalmente, hay varios factores a tomar en cuenta como la edad, el índice de masa corporal e incluso la región geográfica. Investigadores de Arabia Saudita determinaron en 2015 que el pene parece más corto en personas obesas y que hay una pequeña diferencia entre los hombres en sus 20 años y a los 70 años, pero esta es inferior a un centímetro.

En lo que respecta al tamaño de acuerdo con el origen ha habido varios estudios. Uno llevado a cabo por la Universidad de Ulster (Irlanda del Norte) que analizó datos correspondientes a ciudadanos de 116 países ubicó en el top ten de los más dotados a los hombres de la República del Congo, Ecuador, República Democrática del Congo (antes Zaire), Ghana, Colombia, Venezuela, Líbano, Camerún, Islandia y Sudán.

El COVID-19, la disfunción eréctil y el encogimiento de pene

La preocupación de este estadounidense por el encogimiento de su pene tras haber contraído coronavirus no parece ser infundada. El Daily Mail destaca que su caso se conoce justo cuando un estudio del University College London realizado a 3400 pacientes descubrió que el encogimiento del pene era un síntoma raro entre los 200 que padecieron Covid prolongado.

En conversación con PanAm Post, la médica clínica argentina, Carolina Salvatto, explicó que si bien el Covid no afecta directamente el tamaño del pene, la disfunción eréctil sí puede disminuirlo. Es aquí donde surge la relación con el coronavirus, dado que hay estudios que apuntan a que este puede contribuir a la disfunción eréctil.

«Como el Covid inflama todo el cuerpo, forma pequeños coágulos de sangre, inflama vasos sanguíneos, inflama los capilares, las células endoteliales, también de los cuerpos cavernosos del pene, eso podría llegar a generar una disfunción sexual, o sea disfunción eréctil. También hay otros estudios que dicen que el Covid reduce los niveles de testosterona, y eso también sería importante para la disfunción eréctil».

Por todo ello, y por el hecho que recuerda que el virus ingresa al cuerpo por unas enzimas que pueden estar presentes en los testículos e inflamarlos, además de la ansiedad que genera la enfermedad, Salvatto considera que suman factores que pueden provocar una disfunción eréctil, «y esa disfunción eréctil es la que podría llegar a relacionarse con esa disminución que evidencia este caso con el tamaño del pene».

Sobre la disfunción eréctil como consecuencia del coronavirus hay incluso más información. Fue justo hace un año, en enero de 2021, cuando la revista Men’s Health publicó las primeras sospechas científicas al respecto, citando al urólogo y profesor clínico ayudante de cirugía en la Universidad de California – Riverside, Howard Aubert, así como un estudio publicado en la revista Science Translational Medicine.

Las investigaciones han avanzado hasta llegar a afirmar ahora que la disfunción generalizada de las células endoteliales por infección por COVID-19 puede contribuir a una disfunción eréctil significativa, según señala un estudio de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, publicado en el World Journal of Men’s Health.

Los beneficios de la popular viagra

El hombre que asegura que su pene se encogió casi cuatro centímetros tras haber estado muy enfermo en julio pasado por contagio de COVID-19 aseveró que padeció ambas secuelas que le afectaron tanto la funcionalidad como el tamaño. “Cuando salí del hospital tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero”.

Lo primero es más sencillo de solventar. Ya adelantó que el asunto ha mejorado con atención médica, y el sildenafil, medicamento efectivo para levantar mucho más que el ánimo a hombres con problemas eréctiles de origen vascular, está disponible en cualquier farmacia, ofreciendo incluso beneficios para el tratamiento del COVID-19, según se evidenció con el caso de una enfermera en Reino Unido que afirmó tras despertar de un largo coma que un tratamiento experimental con la popular viagra le salvó la vida.

El tema del tamaño es más complejo. Muy probablemente tenga que acostumbrarse a vivir con unos centímetros menos, pues las distintas técnicas de alargamiento de pene conllevan riesgos que los médicos generalmente recomiendan no asumir, a menos que se trate realmente de un caso de micropene, que según los expertos aplica para órganos sexuales inferiores a los 4 cm en estado de flacidez o menos de 7,5 cm erecto.