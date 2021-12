Lucian Kins era el segundo oficial al mando del destructor Winston Churchill de la Armada de los Estados Unidos y se convertiría en el próximo año y medio en el primer comandante del potente buque de guerra, pero fue relevado de su cargo este viernes en la noche por desacatar los mandatos anticovid del presidente Joe Biden como estar vacunado y someterse a las pruebas para descartar el virus.

El alto oficial había solicitado una exención del mandato por razones religiosas, la cual había sido negada por la Armada, así como también fue rechazada la apelación que introdujo ante la respuesta negativa que recibió. Sin contemplación por sus años de servicio, Kins fue destituido inmediatamente de su cargo por no estar vacunado y además negarse a hacerse la prueba, dijeron oficiales de la Marina a la corresponsal de seguridad nacional de Fox News, Jennifer Griffin.

La decisión habría estado en manos del capitán Ken Anderson, comandante del Escuadrón Naval de Superficie 14, quien habría “perdido la confianza” en las capacidades de Kins como segundo comandante del buque de guerra Winston Churchill para realizar sus funciones luego de haber desobedecido una orden legal, según un comunicado enviado por el vocero de la Marina, Jason S. Fischer, a Fox News.

«El 10 de diciembre de 2021, el comandante del escuadrón de superficie naval 14, capitán Ken Anderson, relevó al comandante Lucian Kins como oficial ejecutivo del USS Winston S. Churchill (DDG 81) debido a la pérdida de confianza en la capacidad de Kins para desempeñar sus funciones».

Fischer también señaló que «el teniente comandante Han Yi, el oficial de Planes y Tácticas del barco, queda asignado temporalmente como oficial ejecutivo hasta que se ubique un relevo permanente”. En cuanto a qué ocurrirá con Lucian Kins, adelantó que será “reasignados al personal del Escuadrón Naval de Superficie 14”. Por el momento, el destructor Winston Churchill se encuentra en un período de mantenimiento programado de 14 meses en Mayport, Florida.

CMDR Lucian Kins, XO executive officer of Norfolk-based #destroyer USS WINSTON CHURCHILL DDG81, has become the first US Navy officer relieved of duties for refusing to take the covid-19 vaccine and to be tested for the virus https://t.co/9QaoWE9FMr pic.twitter.com/BjMKpU2XFc

— Chris Cavas (@CavasShips) December 11, 2021