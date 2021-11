Kamala Harris se convierte este viernes en la primera mujer en ejercer la presidencia de Estados Unidos, aunque de manera temporal. El presidente Joe Biden deja encargada del poder a su vicepresidente, como establece la Constitución, durante el tiempo que esté bajo efectos de la anestesia de una colonoscopia que se le practicará en el hospital Walter Reed, según informó la Casa Blanca.

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021