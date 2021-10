Si alguien conoce la realidad política tanto de Colombia como de Venezuela ese es Francisco Santos. Como periodista de El Tiempo entrevistó a Hugo Chávez antes de su llegada al poder y desde entonces conoció la estrecha relación que ya tenía con Gustavo Petro. Como político fue protagonista de la estabilización de Colombia en materia económica y de seguridad desde el cargo de vicepresidente durante los dos periodos de su amigo, su socio, su mentor y su ídolo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Padeció en carne propia las consecuencias de los peores males que han azotado a su país: el narcotráfico y la guerrilla. En 1990 fue secuestrado durante ocho meses y luego fue obligado al exilio ante las amenazas de muerte de estos grupos criminales. Por ello no cree en los “Acuerdos de Paz” de su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, con la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También lamenta que la política exterior de Santos hacia Venezuela haya sido “lo más vergonzoso” que ha tenido Colombia.

Bajo la actual Administración volvió a la escena política en su faceta como diplomático, tras haber sido nombrado por el presidente Iván Duque como embajador de Colombia en Estados Unidos. Al dejar el cargo enfocó la mirada en su país vecino, pues considera que “Venezuela es el epicentro de lucha de la libertad en el continente”. Pero se encontró con una situación geopolítica compleja en la que se mueven los hilos del poder desde otras latitudes.

El riesgo de que se pierdan las democracias con Biden

“Estoy trabajando en muchas cosas que tienen que ver con Venezuela y sobre todo alertar al continente de dos cosas: Venezuela y su capacidad de desestabilización y el papel de factores extra continentales en una lucha geopolítica en el continente. Y esas fuerzas extra continentales son China, Rusia, Irán, y de cierta manera Turquía, que nunca habíamos tenido y que hoy juegan un papel, desafortunadamente en el momento en que Estados Unidos está más distraído que nunca”.

Pero su inquietud ante esta distracción de Washington va más allá. “No le está prestando atención a esa inmensa dificultad que hay hoy y eso es peligrosísimo para el continente. Yo recuerdo que leía como en el año 49 acusaban a Truman de haber perdido China. El presidente Biden puede ser el presidente que pierda la democracia en América Latina”.

A Francisco Santos le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, pero no deja de tener los ojos puestos en Venezuela, ya que sostiene que “muchos millones de dólares” podrían estar saliendo de Caracas “para apoyar a Gustavo Petro”. Por ello su insistencia en prestarle mucha atención a lo que ocurre en el país vecino.

Venezuela: negociaciones, pugnas internas y corrupción

Él tiene claro quiénes son los enemigos de la democracia a los que hay que vencer: Petro y el régimen de Maduro. En el primer caso pide sumar esfuerzos en torno a una candidatura unitaria que evite la llegada a la Casa de Nariño del exguerrillero del M-19. En el segundo caso considera que las negociaciones que se están llevando a cabo solo podrían ser efectivas si se logra conformar un gobierno de transición que convoque a elecciones presidenciales y legislativas libres a cambio de un sistema de justicia transicional.

Su propuesta para Venezuela parece ir en sintonía con el mantra del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” que prometía el Gobierno interino de Juan Guaidó. Para el exvicepresidente colombiano, esta es “la única institución legítima en Venezuela”, pese a los desaciertos, denuncias de corrupción y pugnas internas.

La empresa estatal Monómeros representa el caso más destacado que involucra a ambos países. Aunque el exembajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, señaló directamente a Leopoldo López, para Francisco Santos los responsables están en otro lado. Él apunta a los partidos Acción Democrática y Primero Justicia. En cuanto a este último ya ha hecho señalamientos directos que ahora profundiza. Asegura que Julio Borges –el canciller designado por el interinato– ha tenido desde el principio la “intención de deslegitimar y acabar con Guaidó”.

¿A qué juega Henrique Capriles?

También saca a relucir el nombre de un dirigente de este partido que se lleva la peor parte: el excandidato presidencial Henrique Capriles. El hombre de confianza de Álvaro Uribe asegura que de acuerdo con una investigación que ha venido realizando, “hay dos personas que están entregando decenas de millones de dólares a candidatos de la oposición para que se presenten a las elecciones” y Capriles es un operador de estas personas (cuyos nombres no revela). “Ahí Capriles juega un papel fundamental. Capriles es un caballo de Troya de Maduro, brutal”.

Sin vacilaciones afirma que el exgobernador del estado Miranda –quien ha llamado públicamente a participar en la farsa electoral del 21 de noviembre– “no está jugando a la recuperación democrática de Venezuela. Está jugando a mantener la estabilidad del régimen mafioso de Maduro y sus compinches”. Y no es la primera persona que hace una afirmación de este tipo contra Capriles. La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, ha dicho que “Capriles no es oposición”, y en una reciente entrevista con PanAm Post le envió un mensaje claro: “Por ahí no es y tú lo sabes”.

Francisco Santos sostiene que a la izquierda populista se debe combatir de frente. Por ello su preocupación ante la “cohabitación” que existe en Venezuela entre el régimen de Maduro y algunos sectores de la oposición. Una inquietud que crece en la medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia con Petro hasta el momento como favorito en las encuestas y una triangulación extra continental que mueve sus fichas para favorecerlo.

Colombia: «La joya de la corona»

China, Rusia e Irán están haciendo sus movimientos en el tablero geopolítico que pone a Colombia como “la joya de la corona”, aprovechando sus estrechas relaciones con Venezuela. Y un eventual triunfo de Gustavo Petro sería la estocada final.

“La izquierda populista que representa Gustavo Petro es una izquierda que si llega al poder no sabe uno si lo deja”. Considera que el Gobierno del presidente Iván Duque ha mantenido la estabilidad pero no se ha destacado por grandes logros y ha sufrido un desgaste que le ha permitido crecer a esa izquierda populista.

Advierte que Petro es un fenómeno “muy similar” al de Chávez. “Y ya sabemos lo que Chávez hizo con el país más rico de Latinoamérica, y Colombia no está ni cerca de la riqueza de Venezuela. Colombia duraría mucho menos y caeríamos en una situación como la de Venezuela mucho más pronto”, ya que no ve muchas diferencias en los proyectos de ambos. “Del discurso de ‘exprópiese’ de Chávez al de ‘justicia y expropiación’ de Gustavo Petro hay apenas pequeños matices”.

El exvicepresidente de Colombia subraya que la democracia de América Latina está viviendo un momento muy difícil. “Esa dificultad va a profundizarse precisamente por la presencia de esos actores como China, Irán y Rusia, que tienen un solo criterio frente a nuestros países y Estados Unidos que es el gran rival geopolítico. Desestabilizar, desestabilizar y desestabilizar y llevarse la democracia por delante para crearle un gran problema a Estados Unidos”.

Recuerda que Bogotá ha mantenido una relación estratégica con Washington, sobre todo en materia de seguridad, y por eso insiste en que “Colombia es la joya de la corona para desestabilizar el resto del continente”.