Ni las campañas desplegadas por el régimen de Nicolás Maduro, ni la enorme inversión en el equipo de abogados dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón, ni el reciente intento de incorporarlo a las mesas de negociación en México entre el régimen venezolano y la oposición lograron salvar al empresario colombiano Álex Saab de la extradición a Estados Unidos.

El presunto testaferro de Nicolás Maduro fue montado en la tarde este sábado en un avión de matrícula estadounidense que ya despegó de la isla de Sal, en Cabo Verde, donde permanecía detenido desde el 12 de junio de 2020, según confirmó Noticícias do Norte.

Según el portal Flightradar24, el traslado se estaría realizando en una aeronave del Departamento de Justicia de Estados Unidos, matrícula N708JH. El vuelo habría salido a las 4:25 de la tarde, hora local, por lo que se espera su arribo a territorio estadounidense en horas de la noche. El periodista Joshua Goodman, corresponsal de la agencia AP, agrega que este es ahora el vuelo más rastreado en esta plataforma en el mundo.

Has Maduro ally Alex Saab finally been extradited to the US? This Gulfstream owned by @TheJusticeDept that departed Cape Verde a few hours ago with an unlisted, northwesterly destination is attracting lots of eyeballs. It's the #1 most-tracked flight worldwide on @flightradar24. pic.twitter.com/QyKGUwZIiv

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 16, 2021