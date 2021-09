El mundo mágico de Harry Potter no terminó con la derrota final de Voldemort en la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte. J. K. Rowling y Warner Bros. apostaron por la saga de Animales Fantásticos, unas precuelas con las que la exitosa franquicia esperaba seguir aumentando sus beneficios en taquilla. Pero no todo ha salido según lo esperado. Por ello, el anuncio del estreno de la tercera película para el 15 de abril de 2022 ha venido acompañado de conjeturas sobre la estrategia de la escritora británica y los estudios estadounidenses para aumentar la recaudación.

Con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dando vida a Harry, Hermione y Ron el éxito fue indiscutible. Sumando todas las adaptaciones de Harry Potter, Warner Bros. recaudó más de 6000 millones de dólares. Pero Rowling no tenía planes de volver al mundo de los muggles. Entonces creó el universo de precuelas que comenzó con el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La expectativa y la nostalgia impulsaron la exitosa recaudación de 800 millones de dólares.

Todo iba bien hasta que el segundo film, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, registró un retroceso hasta los 651 millones. Son varias las razones que se atribuyen a este fracaso. Una de ellas es no haber satisfecho a la comunidad LGBT, que esperaba confirmar que el personaje de Dumbledore era homosexual. Y en ese sentido parece apuntar la tercera película: Animales Fantásticos: “Los secretos de Dumbledore”.

En los últimos años el cine y la televisión han venido experimentando un aumento acelerado en la visibilización LGBT, lo que se considera desde la visión conservadora como la imposición de un “lobby gay”. Son muchos los personajes de series, películas y dibujos animados que han salido del closet. J. K. Rowling no se quiso quedar atrás. En un intento por sumarse a la agenda progresista que invade el ámbito cultural, la creadora de Harry Potter dijo en 2007 que siempre concibió a Albus Dumbledore como un personaje gay. Pero esto no se ha visto plasmado de forma explícita ni en los libros ni en las películas.

Las miradas estaban puestas en el segundo film de las precuelas. Rowling había vendido una supuesta historia de amor entre el director de la escuela de Hogwarts y Gellert Grindelwald –el villano que interpretó Johnny Depp– la cual no se mostró. En Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald solo hubo sutiles insinuaciones que no quedaron del todo claras, a pesar de que ella había dicho que la relación “fue increíblemente intensa. Fue apasionada y fue una relación de amor”. Sin embargo, el director aclaró poco antes del estreno que la sexualidad de personaje de Albus Dumbledore no sería “explícitamente” explorada en la película, según reseñó CNN. Esto despertó la furia de una comunidad que celebraba estar conquistando un espacio más y se sintió engañada.

J. K. Rowling fue señalada de estar “usando al colectivo LGBT como mero marketing para luego ni siquiera atreverse a oficializar un romance homosexual entre dos personajes”, sostiene un artículo de Yahoo, en el que además se analiza a profundidad el nombre escogido para la película. Por un lado, se habría optado por hacer referencia a un reconocido personaje de Harry Potter, en vista de que Animales Fantásticos no ha tenido la misma aceptación que la historia del joven mago; y por otro, se estaría buscando saldar una deuda pendiente con el público LGBT, insinuando que ahora sí serán revelados los «secretos» de Dumbledore, entre los que se incluiría su vida privada.

La necesidad de reivindicación con este colectivo va más allá de la ficción. La autora de las exitosas novelas de fantasía protagonizó una polémica en junio de 2020 cuando escribió unos tuits que fueron interpretados como ofensivos para las personas transgénero. Su comentario iba dirigido a reivindicar a la mujer como género, basándose en la biología, ante la publicación de un artículo de opinión en el sitio web Devex titulado: “Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa”.

La ideología de género ha llegado tan lejos que J. K. Rowling fue prácticamente quemada en la hoguera del tribunal inquisidor de las redes sociales por atreverse a recordar que “la gente que menstrúa” tiene un nombre específico. “Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Quién me ayuda. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, escribió para referirse a la palabra “women” –mujeres, en inglés– y a la vez reprochar que pareciera un término condenado a desaparecer.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

