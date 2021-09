El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un par de apariciones públicas exitosas este 11 de septiembre. Tras haber hecho una visita sorpresa al Departamento de Policía del distrito 17 de Nueva York para rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11S, en la noche hizo su triunfante debut como comentarista en el combate entre el estadounidense Evander Holyfield y el brasileño Vitor Belfort, quien noqueó al local en el primer round. Pero el exmandatario republicano también prometió dejar en el piso a su rival político Joe Biden, a quien “tumbaría muy muy rápido”, según afirmó dos días antes de la pelea. Lo cierto es que este sábado Trump se robó el show, mientras que el presidente Biden no fue muy bien recibido en las calles.

“We love Trump”, gritaban los asistentes al evento que se llevó a cabo en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood (Florida), así como también coreaban la palabra “speech”, pidiendo que el expresidente dirigiera unas palabras. También había entre el público pancartas con el mensaje: “Trump 2024, Take America Back”.

Ante la reiterada ovación, el expresidente interrumpió por unos segundos sus comentarios sobre el combate para agradecer a sus seguidores. “Muchas gracias a todos. Es un honor estar con ustedes. ¡Qué gran noche! Creo que van a ver una pelea increíble!”.

Massive chants of "WE LOVE TRUMP" and "SPEECH" erupt at the Holyfield vs Belfort fight as President Trump MC's with @DonaldJTrumpJr Watch. This is amazing. pic.twitter.com/hq2IsEcPGs — Danny De Urbina (@dannydeurbina) September 12, 2021

Trump vs. Biden: «Lo tumbaría muy muy rápido»

En esta ocasión Trump evitó los comentarios de carácter político, pero no así un par de días previos al encuentro, cuando en una entrevista telefónica fue consultado sobre quién sería su rival en el cuadrilátero si participara en una pelea y cómo sería este combate. “Bueno, si tengo que elegir a alguien en todo el mundo, no solo boxeadores profesionales, porque no pelearía con un profesional porque sería peligroso, creo que probablemente mi pelea más fácil sería contra Joe Biden, ya que lo tumbaría muy muy rápido”, fue su audaz respuesta que despertó risas y aplausos.

La pasión de Donald Trump por el boxeo no es una novedad. En las décadas de 1980 y 1990 se llevaron a cabo muchos combates en sus propiedades en Atlantic City, New Jersey. Y en 2019, siendo presidente, asistió a un evento de la UFC en Nueva York.

Donald Trump just called in to the Evander Holyfield vs Vitor Belfort press conference ahead of his commentary gig on Saturday night and said he would easily KO Joe Biden if they fought… [📽️ @Triller] pic.twitter.com/1b8FRz7KtC — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 9, 2021

Si bien este escenario es totalmente figurativo y el eventual combate electoral en 2024 no sería contra Biden, debido a su avanzada edad, este 11 de septiembre sí se pudo observar una comparación en cuanto al respaldo que reciben ambos en las calles.

Mientras Donald Trump recibió abrazos, apretones de mano y solicitudes de selfies durante la visita sorpresa que hizo al Departamento de Policía del distrito 17 de Nueva York, en el marco de la conmemoración de los 20 años de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Joe Biden salió abucheado y recibió críticas en las calles por la caótica retirada de las tropas de Afganistán que derivó en la toma inmediata del poder por parte de los talibanes y ataques con explosivos en las cercanías al aeropuerto de Kabul ejecutados por el Estado Islámico, en los que murieron al menos una docena de estadounidenses.