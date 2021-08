La improvisada y apresurada retirada de tropas estadounidenses de Afganistán por parte del gobierno de Joe Biden pasa una costosa y dolorosa factura a Estados Unidos. Son dos billones de dólares lo que ha gastado Washington en dos décadas de guerra. Pero hay una pérdida mayor que no tiene precio. Expertos en seguridad y el expresidente Donald Trump han cuestionado duramente el método implementado para la retirada. El error se está pagando caro. Al menos 60 personas murieron en varias explosiones registradas este jueves en los alrededores del aeropuerto de Kabul, de las cuales 12 eran miembros del servicio estadounidense.

Un médico de la Armada y 11 infantes de marina conforman la lista de estadounidenses muertos este jueves en la capital afgana, según reseñó la agencia AP, citando a dos funcionarios norteamericanos. Adicionalmente, el Pentágono confirmó 15 estadounidenses heridos del total de 140 reportados por distintas fuentes.

La primera explosión se produjo en la Puerta de la Abadía, uno de los principales accesos al aeropuerto de Kabul, mientras que la segunda se registró “en o cerca del Hotel Baron”, próximo al aeródromo, según informó el portavoz del Pentágono, John Kirby. Posteriormente la agencia AP reportó una tercera explosión en un lugar aún no precisado.

Es larga la lista de desaciertos cometido por la Administración Biden durante el operativo para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Los atentados eran previsibles. Este miércoles, la embajada de EE. UU. en Afganistán emitió una advertencia a los estadounidenses de que no se acercaran al aeropuerto de Kabul por “amenazas a la seguridad”. Previamente, Washington había avisado sobre la posibilidad “muy real” de un ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto.

Hasta el momento lo único cierto es que el país asiático está bajo el control de los terroristas. Desde el momento en que Estados Unidos inició la retirada de la capital afgana, los talibanes avanzaron hasta hacerse con el poder en Kabul y casi la totalidad de las provincias. Solo la región de Panjshir se mantiene como enclave de la resistencia antitalibán.

El gobierno de Joe Biden no solo subestimó a los talibanes sino que también parece que ignoró la presencia de un grupo incluso más radical. La rama afgana del Estado Islámico (ISIS), que se autodenomina Estado de Khorasán (ISIS-K) se adjudicó la autoría de los atentados. El general de la Infantería de Marina de EE. UU., Kenneth F. McKenzie, detalló que los actos terroristas fueron cometidos por dos atacantes suicidas que portaban explosivos, mientras que otros hombres armados abrieron fuego contra civiles y fuerzas militares. A Estados Unidos parece no quedarle otro camino que avanzar con la retirada sin modificaciones. “El ISIS no nos impedirá cumplir la misión”, aseguró McKenzie.

Gen. McKenzie: At this time, two suicide bombers, assessed to have been ISIS fighters, detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamid Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel. #HKIA pic.twitter.com/NzLAhpVkCz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 26, 2021