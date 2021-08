No conforme con haber ordenado el retiro de tropas de Afganistán sin los protocolos y condiciones adecuadas, según las críticas de expertos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo este miércoles una polémica afirmación que no se corresponde con la realidad que se vive en Kabul.

En una entrevista ofrecida al periodista George Stephanopoulos para la cadena ABC news, Biden dijo que no estaban matando a nadie en el aeropuerto de la capital afgana ni sus alrededores, cuando en realidad hay una docena de muertos en la mencionada área producto de la invasión talibán.

“No están matando a nadie ahora. Que Dios me perdone si estoy equivocado en cuanto a esto, pero no están matando a nadie ahora. Hay gente, tenemos unas 1000, 1200 afuera, ayer, un par de miles hoy. Y está aumentando. Vamos a sacar a esas personas”, señaló el mandatario estadounidense cuando el periodista –quien fue secretario de Prensa de la Casa Blanca durante la Administración Clinton– le preguntó por el “pandemonio” que aún se vive a las afueras del aeropuerto.

WATCH: Joe Biden falsely claims “no one’s being killed right now” near the Kabul airport pic.twitter.com/x8RJb6gv6V

Y cuando el entrevistador le recuerda a Biden las dramáticas imágenes que han circulado de afganos tratando de huir, en las que se aprecian cientos de personas hacinadas en los aviones y otras corriendo detrás de las aeronaves en la pista del aeropuerto de Kabul, su respuesta es: “eso fue hace cuatro o cinco días”.

Las cifras reportadas por funcionarios de la OTAN y por los propios talibanes desmienten la afirmación de Joe Biden sobre la situación en Kabul. Al menos 12 afganos han sido asesinados en el aeropuerto y sus alrededores cuando trataban de huir del país desde que los talibanes tomaron el poder el domingo. Así lo reseña France 24, citando las mencionadas fuentes.

🇦🇫✈️ #US domestic airlines and civilian pilots can fly into #Kabul to conduct evacuations, the FAA said Wednesday.

However, accessing the airport has turned into a major security challenge for people trying to flee.

— FRANCE 24 English (@France24_en) August 19, 2021

— FRANCE 24 English (@France24_en) August 19, 2021