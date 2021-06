Salvar a Estados Unidos del comunismo es la consigna que asoma el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para su eventual campaña con miras a la Casa Blanca, bien como candidato presidencial o como aspirante a vicepresidente de la mano de Donald Trump. El estado que hoy gobierna se ha convertido en una vitrina para mostrar sus acertadas políticas en favor de la libertad y en contra del adoctrinamiento de la izquierda. Y este martes dio un nuevo paso en este sentido. DeSantis firmó un proyecto de ley que tiene como propósito enseñar a los estudiantes de secundaria “los males del comunismo y de las ideas totalitarias”.

Se trata del proyecto HB 5, el cual contempla “ampliar la instrucción requerida en la escuela secundaria para incluir una discusión comparativa de las ideologías políticas que entran en conflicto con los valores de libertad y democracia, esenciales para los principios fundacionales de los Estados Unidos, como el comunismo y el totalitarismo”, según precisa una nota de prensa de la oficina del gobernador.

El comunicado agrega que “este proyecto de ley también proporciona una biblioteca de ‘Retratos en el patriotismo’, basada en historias de personas que demuestran cualidades cívicas, incluidas aquellas que se han mudado a este país tras sufrir persecuciones en naciones como Cuba y Venezuela”.

DeSantis resaltó que particularmente en el sur de Florida viven muchas personas que escaparon del comunismo en sus respectivos países, donde se instauraron regímenes totalitarios, y presentó el caso de Ana Margarita Abaunza, quien llegó a Florida desde Nicaragua cuando el régimen sandinista tomó el poder, luego se mudó a Venezuela con su esposo, donde tuvo una buena vida hasta que Hugo Chávez llegó a la Presidencia, lo que la obligó a huir nuevamente a Estados Unidos.

Today, I signed HB 5 alongside Ana Abaunza, who escaped socialist regimes. Her story spotlights the necessity of teaching our youth why we have and will continue to fight for freedom.

“Los estudiantes de Florida aprenderán sobre los patriotas que vienen a Estados Unidos después de huir de los regímenes comunistas. Nuestros estudiantes aprenderán de un plan de estudios integrado de educación cívica que compara nuestros derechos y libertades con lugares donde esto no existe, como China y Corea del Norte”, agregó DeSantis en su cuenta de Twitter.

FL students will learn about patriots who come to America after fleeing communist regimes. Our students will learn from an integrated civic education curriculum that compares our rights & freedoms to places where they don’t exist like China & North Korea. https://t.co/8CCweFQhwD

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 22, 2021