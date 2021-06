Terminó la polémica e infructuosa gestión de Fatou Bensouda como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y comenzó una nueva etapa con altas expectativas y un enorme apremio sobre el británico Karim Khan. El caso venezolano quedó como una promesa incumplida a la que deberá abocarse el nuevo fiscal, quien recibe presión desde Venezuela desde el primer día en el cargo. Incluso antes de instalarse en su despacho había sido noticia por los acercamientos que habrían estado buscando representantes del Gobierno interino.

El británico Karim Khan asumió como nuevo fiscal de la CPI https://t.co/EVcDsVnSxz pic.twitter.com/NeBBhXtz3L — Monitoreamos (@monitoreamos) June 16, 2021

El comisionado presidencial de Juan Guaidó para las relaciones exteriores, Julio Borges, pidió a Karim Khan que “acelere” el proceso y “dé inicio a una investigación formal por los delitos de Maduro”. El exhorto lo hizo desde su cuenta en Twitter mientras el nuevo fiscal se juramentaba en el cargo.

Por eso esperamos que el nuevo fiscal Karim Khan acelere el proceso y dé inicio a una investigación formal por los delitos de Maduro. Hoy las víctimas del Estado criminal que lidera Maduro exigen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. — Julio Borges (@JulioBorges) June 16, 2021

Borges no desaprovechó la oportunidad para recordar que Fatou Bensouda terminó su gestión “sin informar los resultados del examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y propiciados por la dictadura” de Nicolas Maduro.

La promesa incumplida de Fatou Bensouda

La fiscal saliente había generado expectativas cuando a pocos días de entregar el cargo afirmó en una entrevista concedida a France24 que el caso de Venezuela cumple “con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, adelantando que hay avances “significativos” en este sentido.

Su gestión fue muy cuestionada por su inacción frente la denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad que reposaba en su despacho. Lo más significativo que hizo al respecto fue haber adelantado en noviembre pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En el último informe hecho público mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Pero hasta ahí quedó todo. Fatou Bensouda entregó este miércoles su oficina tras nueve años en el cargo sin presentar el informe preliminar que ofreció hace pocos días.

La desatinada coordinación del Gobierno interino con el nuevo fiscal

La presión de la oposición sobre el nuevo fiscal viene ocurriendo desde antes de que el británico se trasladara a La Haya. De acuerdo con un audio al que tuvo acceso PanAm Post en exclusiva, representantes del Gobierno interino de Juan Guaidó buscaban acercamientos para iniciar una coordinación con Karim Khan desde hace semanas. Sin embargo, la desatinada estrategia que se estaba planteando hacía retroceder el eventual juicio a Maduro, en vez de impulsarlo a la siguiente fase.

“Estamos bien persuadidos de esa jugada. Afortunadamente hemos atajado de cabeza esa línea entre tercera y SS –short stop– y si todo va en sintonía con el nuevo fiscal de la Corte, Karim Khan, de Reino Unido, ejecutaremos un buen doble play: decretar la complementariedad en la Corte y pasar a fase de investigación formal”. Esto le habría dicho el embajador del Gobierno interino en Canadá, Orlando Viera-Blanco, a Gerson Revanales, diplomático de carrera que se desempeña como asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional opositora y de la denuncia ante la CPI, según se escucha en el audio.

El régimen busca sacar provecho del principio de complementariedad

Pero el principio de complementariedad no hace más que involucrar a la justicia nacional al servicio del régimen chavista y dilatar aún más el proceso, pues según el Estatuto de Roma, este principio establece que “la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino la complementa”. Esta jugada no haría más que incorporar al fiscal general de la República, cuyo cargo usurpa Tarek William Saab.

En efecto, el régimen chavista informó el lunes que entregó a la Corte Penal Internacional un cuarto informe en el que actualiza casos de “sanción ejemplar” a violaciones de derechos humanos, que ­–según el despacho de Saab– estaría implementado el régimen para cumplir con sus compromisos, lo cual no es más que un intento por evitar o dilatar la presentación de un informe que ponga al descubierto las atrocidades de la dictadura.

La respuesta recibida de la CPI le sirvió a la Fiscalía para resaltar la supuesta “incuestionable colaboración tan fructífera de Venezuela” en el examen preliminar y el “diálogo constructivo en el marco del principio de complementariedad”.

#COMUNICADO En el día de ayer, Venezuela ha recibido la notificación de la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la solicitud de control judicial demandada con base en el artículo 46.2 del Reglamento de la CPI, presentada el pasado 27 de mayo. pic.twitter.com/3q7aJqgYs3 — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) June 15, 2021

Altas expectativas con el nuevo fiscal

Desde la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos se han alzado varias voces que de cierta forma también han buscado ejercer presión sobre el nuevo fiscal. Después de reaccionar a la información divulgada por PanAm Post sobre la coordinación del Gobierno interino con el nuevo fiscal del máximo tribunal internacional, Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y exembajadora de Guaidó en República Checa, así como Delsa Solórzano, también abogada defensora de derechos humanos y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional opositora, expresaron en Twitter su deseo de que Karim Khan haga pronto lo que no hizo su antecesora.

#Venezuela. Con respecto a Situación de la denuncia contra la Estructura Criminal de Nicolas Maduro en la @IntlCrimCourt y la Carta de despedida de la Fiscal Saliente Fatou Bensouda. Quienes hemos denunciado casos de CDLH sabemos que vamos a avanzar. Escuchen 👇mi interpretación pic.twitter.com/sjEX8IqgaK — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 16, 2021

El cambio de fiscal NO paraliza el proceso y se espera pronto pronunciamiento. El nuevo fiscal, que asume el cargo mañana, está en pleno conocimiento del caso Venezuela I🧵 3 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) June 16, 2021

La Corte Penal Internacional abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras recibir múltiples denuncias por parte de dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos contra el régimen chavistas –encarnado inicialmente por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro–. Posteriormente, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá se sumaron a la denuncia, lo cual constituyó un hecho inédito. Por primera vez en la historia del tribunal creado en 2002 se daba el caso de que Estados parte pedían abrir un procedimiento contra otro Estado miembro. Esta investigación sigue su curso, aunque ahora sin Argentina, que el mes pasado decidió retirarse de la demanda promovida por el Grupo de Lima, tras abandonar este bloque, por decisión del gobierno kirchnerista.