El país más pequeño de la América continental se lanza a una aventura incierta. De la mano de su polémico presidente, Nayib Bukele, El Salvador permitirá que el bitcoin se use como moneda de curso legal, desafiando tanto el temor de las grandes potencias de que la nación centroamericana se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión de impuestos como al poderoso Elon Musk, el hombre que manipula con tan solo un tuit la volatilidad de las criptomonedas, y cuya fortuna personal es seis veces mayor que el PIB de El Salvador.

Solo tres días necesitó el Congreso de amplía mayoría oficialista para complacer sin mucho debate al caprichoso mandatario milenial. Apenas el sábado hizo Bukele el sorpresivo anuncio en su cuenta de Twitter de que pediría al parlamento convertir el bitcoin en moneda de curso legal y ya el martes el trabajo estaba hecho.

Con la aprobación de la Ley Bitcoin –que entrará en vigor en 90 días– El Salvador hace historia al convertirse en el primer país del mundo en darle curso legal a una criptodivisa, prometiendo revolucionar tanto el sistema financiero de la pequeña nación centroamericana como el panorama regulatorio global del bitcoin por un posible efecto dominó, en caso de resultar exitoso el experimento de Bukele.

Son pocos los detalles que ofrece la nueva norma sobre su implementación. Tan solo precisa que a partir de su entrada en vigencia, cualquier persona, natural o jurídica, podrá usar el bitcoin para cualquier transacción y “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago”, siendo la limitación tecnológica la única excepción.

El Gobierno de Nayib Bukele descarta que el objetivo sea desdolarizar la economía salvadoreña, que adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal desde hace 20 años. Fue el 30 de noviembre de 2000 cuando la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 201 que daba vida a la Ley de Integración Monetaria. Con el llamado “madrugón”, El Salvador amaneció con los precios marcados en dólares y colones salvadoreños. La promesa era mantener ambas monedas, pero el colón prácticamente desapareció.

“Así se hizo cuando se introdujo el dólar, que se dijo que iban a convivir los precios en dólar y en colón salvadoreño. Y al final, como vemos hoy, el colón no funciona”, dijo a BBC Mundo desde El Salvador el economista César Villalona.

De acuerdo con el texto aprobado, salarios, pensiones y pagos de impuestos podrán hacerse en bitcoin, tomando en consideración que se establece que “todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán ser pagadas en bitcoin”.

En tan solo tres meses los salvadoreños comenzarán a ver los precios marcados tanto en bitcoin como en dólares en todos los establecimientos. Para sortear las limitaciones de carácter tecnológico, Bukele prometió la construcción de una infraestructura satelital para solucionar la falta de conectividad en zonas rurales. La ley también establece que “el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin”.

Todo parece perfecto. El Gobierno de Bukele garantiza que no habrá impuestos sobre las ganancias de capital en bitcoin o en cualquier moneda de curso legal –y así se plasma en el artículo 5 de la ley–, también ofrece residencia permanente inmediata para quienes inviertan con esta criptomoneda en la economía salvadoreña, y además destaca que El Salvador es uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad. Estos, y otros incentivos como la venta de propiedades frente a la playa, promocionó el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter como estrategia para que su ensayo tenga éxito.

