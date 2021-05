Las protestas en Colombia continúan aunque el motivo es cada vez menos claro. El paro que comenzó el 28 de abril como un reclamo válido ante el aumento de impuestos previsto en la reforma tributaria del Gobierno, perdió sentido desde que el presidente Iván Duque retiró el proyecto y el ministro de Hacienda renunció.

Las manifestaciones que en muchos casos se han tornado violentas han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, así como bloqueos que han afectado el abastecimiento y los servicios públicos.

El diálogo parece ser la salida. Sin embargo, tras la fallida reunión del pasado lunes surgen rechazos a lo que para muchos se presenta como una extorsión. Este domingo se reanudan las reuniones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro en busca de una negociación en medio de un gran escepticismo entre las partes.

El escenario es complejo. Los promotores de las protestas condicionan la culminación del paro a una larga lista de exigencias que forman parte de la agenda del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo pide que se ponga fin a los bloqueos que han derivado en violencia y han cercenado otros derechos a los colombianos.

La disposición del presidente Iván Duque a dialogar se enmarca dentro de los principios de la democracia, pero existe el temor de que se interprete desde la otra acera como un acto de debilidad, como ya le ocurrió en Chile al presidente Sebastián Piñera, tras ceder a gran parte de las exigencia de la izquierda que promovió violentas jornadas de protesta contra su Gobierno en 2019.

Pero no se puede confundir la democracia con las vías de hecho. Esta afirmación corresponde a la senadora por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien alertó en entrevista concedida a PanAm Post sobre los riesgos de darle poder en mesas de negociación a los promotores del paro que buscan sustituir la agenda del Gobierno por la vía del chantaje y, bajo estas condiciones, considera un error sentarse a negociar.

“Creo que lo primero para poder dialogar, para poder conversar, es que los ciudadanos estén respetando la ley. Creo que es muy grave el precedente para Colombia que a través de vías de hecho, de violencia, entonces uno logre negociar. No hay nada que negociar. Esto es una democracia, y yo creo que en las democracias se dialoga, se conversa, se incluye, pero uno no puede a través de la extorsión dominar la política pública. Entre otras cosas porque, o tenemos un Estado fuerte capaz de hacer cumplir la ley o lo que tenemos es el caos y la violencia. ¿Estado fuerte o violencia? Y yo creo que en esas opciones uno siempre debe escoger el Estado fuerte”.

En sus palabras se interpreta un mensaje tanto para el presidente Duque como para los promotores del paro. La siguiente cita va sin duda dirigida al Gobierno:

“Yo creo que uno no puede caer en la tentación de simplemente entregarles el futuro a los comités de paro porque es una mala elección para los países decidir que a través de la violencia y las vías de hecho uno consigue más que a través de las manifestaciones democráticas que suponen las elecciones”.

Para el Comité Nacional del Paro el mensaje es claro y directo:

“Uno no puede reemplazar los gobiernos legítimamente elegidos por los comités de paro, porque si ellos quieren gobernar un país lo que deben hacer es lanzar sus candidaturas y ganar con las mayorías electorales y salir elegidos como representantes de los colombianos”.

Si bien el presidente está en su deber de entrar en conversaciones y buscar que la sociedad colombiana se sienta, en la medida de lo posible, representada y absolutamente escuchada, la legisladora advierte que no se puede pretender cambiar el rumbo de un gobierno a través de un paro. “Yo creo que esa estrategia tiene que quedar cancelada porque es una amenaza para la democracia. Pero además yo diría que el problema es que no podemos renunciar a la utilización de la fuerza legítima del Estado. El Estado existe para garantizar la seguridad, para impartir justicia y para garantizar los derechos de los demás ciudadanos”.

Esta aseveración que puede resultar polémica viene dada por el hecho de que el número de policías heridos en las protestas es mayor al número de civiles. Paloma Valencia rechaza la tesis de que los efectivos de la fuerza pública hayan abierto fuego contra los manifestantes. En los casos aislados de abuso policial –que no los descarta– recomienda que se lleven a cabo las averiguaciones que correspondan respetando el debido proceso.

“Las cifras hablan solas. Cuando hay más policías heridos que civiles heridos no se podría estar hablando de un gran abuso policial porque evidentemente si la policía estuviera usando las armas no habría generado tres o cuatro muertos o diez. Si fuera cierta la versión que ha circulado en algunos medios de comunicación, según la cual la policía abrió fuego contra las manifestaciones… si usted dispara a una manifestación con miles de personas no va a haber tres o cinco o diez muertos, va a tener miles de muertos, cientos por lo menos. Entonces eso es absolutamente falso”.