El cuestionamiento a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos había quedado como un capítulo cerrado tras la certificación e inauguración de Joe Biden como presidente. Tanto el fiscal general como la Corte Suprema desestimaron las denuncias de fraude presentadas por el expresidente Donald Trump. Pero un grupo de 124 generales y almirantes retirados decidió rebelarse este martes contra el mandatario, cuestionando su elección, así como su capacidad física y mental para ejercer el cargo.

Los exmilitares estadounidenses firmantes de una carta hecha pública en el portal Flag Officer 4 America, desafían el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, señalando que “el FBI y la Corte Suprema deben actuar con rapidez cuando surjan irregularidades electorales y no ignorarlas como se hizo en 2020”. El documento agrega que “la República Constitucional se pierde sin elecciones justas y honestas que reflejen la ‘voluntad del pueblo’”.

Flag Officer 4 America se define como una organización compuesta por militares retirados comprometidos con el apoyo y la defensa de la Constitución de Estados Unidos contra todos los enemigos nacionales e internacionales. “Aunque retirados del servicio activo, cada uno de nosotros se siente obligado por juramento a hacer lo que podamos, según nuestra capacidad actual, para proteger a nuestra nación de las amenazas a su libertad”.

Contra el socialismo y el marxismo

La alerta de los firmantes va más allá del resultado electoral. Aseguran que se trata de un conflicto entre los seguidores del socialismo y el marxismo vs. los defensores de la Constitución y la libertad. “Nuestra nación está en grave peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776”.

Dejando a un lado el cuestionamiento a las elecciones, los exmilitares afirman que la actual Administración ha lanzado “un asalto en toda regla” a los derechos constitucionales de “manera dictatorial”, sin pasar por el Congreso, haciendo referencia a más de 50 órdenes ejecutivas firmadas de forma expedita por Joe Biden para desmontar regulaciones establecidas durante la administración anterior.

La lista de «amenazas» a la seguridad nacional

Incremento de tráfico de personas, cárteles de la droga, terrorismo, propagación del COVID-19 y crisis humanitaria en la frontera, producto de la flexibilización de las políticas migratorias forman parte de la lista de amenazas a la seguridad nacional que enumeran los exmilitares.

También hacen referencia al terreno que está ganando China en la geopolítica mundial con el giro que ha dado la Administración demócrata. “Establecer relaciones de cooperación con el Partido Comunista Chino los anima a continuar avanzando hacia la dominación mundial, tanto en lo militar como en lo económico, político y tecnológico. Debemos imponer más sanciones y restricciones para impedir que alcancen su objetivo de dominación mundial y proteger los intereses de Estados Unidos”.

Condición física y mental

Los generales y almirantes retirados agregan en la carta que “no pueden pasar por alto la condición física y mental del comandante en jefe”. Destacan que el presidente debe estar en capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas en materia de seguridad nacional. “Las consultas recientes de los líderes demócratas sobre los procedimientos del código nuclear envían una peligrosa señal de seguridad nacional a los adversarios con armas nucleares, lo que plantea la cuestión de quién está a cargo. Debemos tener siempre una cadena de mando indiscutible”.

Para finalizar, los 124 exmilitares piden a los ciudadanos involucrarse en el ámbito local, estadal y nacional para la elección de representantes políticos que actúen para “salvar a Estados Unidos” y la República Constitucional, pues aseguran que bajo el Congreso demócrata y la actual Administración, el país ha tomado “un fuerte giro a la izquierda que lleva al socialismo y a un gobierno tiránico de estilo marxista”.

Una carta “perturbadora e imprudente”

Las reacciones no se hicieron esperar. Militares activos leales al presidente Joe Biden salieron al paso para evitar los llamados “ruidos de sables” que tanto protagonismo han tenido en la inestable Latinoamérica. Un oficial de la Marina en servicio, quien prefirió el anonimato, calificó la carta de los exmilitares como “perturbadora e imprudente”, según divulgó Politico.

Este medio agrega otras reacciones como las de Jim Golby, un experto en relaciones cívico-militares, quien se refirió a la misiva como un “esfuerzo vergonzoso de usar su rango y la reputación de los militares para un ataque flagrante de carácter partidista», mientras que una coronel retirada de la Fuerza Aérea de nombre Marybeth Ulrich, dijo que se trataba de un acto “antidemocrático”.

Un capítulo cerrado

Sobre el cuestionamiento a la salud física y mental de Joe Biden los exmilitares no agregan mayores detalles. La carta se enfoca mayormente en desafiar el resultado electoral certificado por el Congreso de Estados Unidos y avalado por el exfiscal general William Barr, quien dijo en diciembre que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencias de fraude electoral que pudieran haber afectado la elección, según reseñó The Associated Press.

Esto además impulsó a las grandes corporaciones tecnológicas y redes sociales a seguir incluyendo advertencias de contenido, restringiendo difusión de mensajes y bloqueando cuentas de usuarios que hicieran referencia a las presuntas irregularidades en los comicios de 2020.