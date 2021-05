La Tercera Guerra Mundial ha sido una amenaza latente casi desde el final de la segunda. La Guerra Fría, la guerra de Corea o la crisis de los misiles en Cuba mantuvieron en vilo a la humanidad ante el temor de que escalaran a un conflicto militar de talla global. Estos temores no han desaparecido. El posible empleo de armas distintas a las convencionales eleva incluso la incertidumbre. Un nuevo informe que sugiere que el coronavirus que salió de China pudo haber sido un arma biológica creada para el escenario de una Tercera Guerra Mundial enciende nuevamente las alarmas.

Desde hace seis años, científicos chinos se han estado preparando para una Tercera Guerra Mundial librada con armas biológicas y genéticas, incluido el coronavirus, señala un documento al que tuvo acceso el Departamento de Estado de EE. UU., publicado este sábado por el Daily Mail.

