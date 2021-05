La justicia al servicio del régimen de Nicolás Maduro otorgó el beneficio de arresto domiciliario a seis ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo, encarcelados en Venezuela desde hace más de tres años por presuntos delitos de corrupción. La información fue difundida por The Associated Press, según habrían confirmado familiares a la agencia de noticias.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron condenados a entre 8 y 13 años de prisión el año pasado por presunta malversación de fondos. Fueron detenidos en Caracas en noviembre de 2017 por agentes encubiertos mientras participaban en una reunión en la estatal petrolera PDVSA, a la que habían sido invitados.

En diciembre de 2019 habían recibido arresto domiciliario dos de los seis ejecutivos pero dos meses después, justo el mismo día en que el entonces presidente Donald Trump recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca, fueron nuevamente encarcelados.

Con este nuevo “gesto de buena voluntad” el régimen estaría buscando un acercamiento con la Administración de Joe Biden, esperando que la política de Washington con el demócrata en la Casa Blanca sea más flexible, según señaló el corresponsal de AP, Joshua Goodman en su cuenta en Twitter y así lo plasmó en su reseña para la agencia.

NEW: Venezuela has just released from jail and gave house arrest to six U.S. oil executives jailed in 2017 on corruption charges. Seems to be a show of goodwill toward @JoeBiden as he reviews the sanctions-heavy policy it inherited from the Trump administration @AP story upcoming

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 1, 2021