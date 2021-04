Irresponsable, chantajista y maquiavélico. Así es el proyecto de Gustavo Petro para llegar a la Presidencia de Colombia. En su obsesión por el poder el fin justifica los medios. Ni el derecho humano más básico como la vida de los ciudadanos en medio del pico de la tercera ola de la pandemia parece detenerlo en su afán por ganar protagonismo y desestabilizar el Gobierno del presidente Iván Duque. Es así como irresponsablemente promueve “aglomeraciones de gente” para este miércoles 28 de abril en el marco del paro nacional convocado por las centrales sindicales.

Al exguerrillero del M-19 no le basta con los muertos que se le atribuyen al grupo terrorista al que se unió desde los 17 años. Haber promovido el desarme en 1989 no borra las pérdidas de vidas humanas que provocó la insurgencia armada del M-19 durante dos décadas. Por mencionar un caso, solo el asalto a la localidad de Yumbo en 1984 dejó 17 muertos, según reportó El País. Ahora, ocupando una curul en el Senado y con la mira puesta en el Palacio de Nariño, su arma es el teclado de su teléfono, desde el cual lanza llamados irresponsables a través de las redes sociales que ponen en riesgo la vida de quienes ingenuamente creen en su promesa de igualdad social.

Para este miércoles 28 de abril está convocado un paro nacional contra la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, con la que se busca financiar el gasto público para reducir la pobreza en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Las críticas contra el proyecto no se hicieron esperar. Incluso el propio partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, hicieron públicas sus diferencias. Sin embargo, resulta poco conveniente y casi un suicidio promover manifestaciones masivas justo cuando la capital colombiana se mantiene en alerta roja por el récord registrado en cuanto a contagios y muertes por coronavirus.

A pesar de la emergencia sanitaria, los promotores del paro no dan marcha atrás. Este martes, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, confirmó a El tiempo que la actividad de calle se mantiene tal como se programó en un principio, enfatizando que se respetarán los protocolos de bioseguridad. Pero incluso antes de que el Comité del Paro ratificara la convocatoria, Gustavo Petro ya incitaba desde su cuenta en Twitter a la ciudadanía a salir masivamente a protestar. Y en un acto que podría calificarse como extorsión o chantaje, exigía al Ejecutivo retirar la reforma tributaría si no quería ver “aglomeraciones de gente” protestando en las calles.

Continuando con su empeño de robar protagonismo a los promotores del paro, Petro enumeró las medidas que deberían tomar quienes apoyan esta protesta, proponiendo incluso que se extienda y se convierta en un paro indefinido.

El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido.

