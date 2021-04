El ícono transgénero, estrella televisiva y campeona olímpica, Caitlyn Jenner, se presentará como candidata a gobernadora de California. A pesar de la apertura californiana a las celebridades en la administración pública, donde ya una estrella de Hollywood como el famoso Terminator, Arnold Schwarzenegger, gobernó este estado, y de ser uno de los más demócratas, para la polémica figura de Keeping Up with the Kardashians no es suficiente. Caitlyn Jenner quiere llevar la política en este estado a otro nivel, pero no de la mano de los demócratas. Jenner ha militado en el Partido Republicano y detrás de su candidatura están asesores del expresidente Donald Trump.

Aunque hace unas semanas los medios locales ya habían adelantado que Jenner evaluaba esta posibilidad, no fue sino hasta este viernes cuando la hizo oficial mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que además pide donaciones para su campaña.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Busca reemplazar al gobernador demócrata en la mira de ser revocado

La candidatura de Jenner avanzará si prosperan los intentos de revocar al actual mandatario, Gavin Newsom, demócrata de 53 años, quien enfrenta fuertes críticas por el manejo de la pandemia, en particular por el estricto confinamiento que afectó duramente tanto a la población como a las empresas. Caitlyn Jenner denuncia que las medidas del demócrata han «devastado» a los pequeños negocios en California.

En el comunicado, Caitlyn Jenner denuncia que la «luz» de California se ha visto «reducida» por la gestión de un partido (Demócrata) que «ha antepuesto la política al progreso y a los intereses de la gente». También recuerda que llegó a California hace 50 años porque sabía que en ese estado todo el mundo, «sea cual sea su pasado o condición, puede hacer realidad sus sueños».

Jenner milita en el Partido Republicano y busca reemplazar al demócrata Gavin Newsom con el respaldo de asesores del expresidente Trump, aprovechando además su estatus de celebridad.

Militancia republicana y apoyo de exasesores de Trump

Para impulsar su campaña cuenta con destacados agentes republicanos como Tony Fabrizio, el principal encuestador de las campañas de Donald Trump en 2016 y 2020; Ryan Erwin, fundador de RedRock Strategies, y Tyler Deaton, presidente de Allegiance Strategies; así como Steven Cheung, un exempleado de comunicaciones de campaña de la Casa Blanca durante la Administración Trump, según reveló Axios.

Adicionalmente, Brad Parscale, exgerente de campaña de Trump, quien además es amigo personal de Jenner, la ayudó a formar su equipo, pero no planea llevarse un título oficial en la campaña, agrega el medio estadounidense. De igual manera, Caitlyn Jenner ha evitado presentarse como republicana en un estado que tradicionalmente ha sido de mayoría demócrata. Además, puso fin a su simpatía por Trump en 2018, cuando este revocó las reglas federales que permitían a los estudiantes transgénero usar los baños de su elección.

Si bien es conocida su militancia en el Partido Republicano, Caitlyn Jenner tiene presente que esta organización política hace años que no gana en California. Pero también toma en cuenta que los éxitos electorales de los republicanos en este estado han estado vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel, y a Ronald Reagan, quien ejerció como gobernador entre 1967 y 1975 antes de ascender a la Presidencia en 1981. El último gobernador republicano de California fue precisamente el actor Arnold Schwarzenegger, bautizado como el «Governator», quien estuvo al frente del Golden State (estado dorado, como se le conoce) desde 2003 hasta 2011.

De campeón olímpico a su transición a mujer

La polémica figura del «clan de los Kardashian» acaparó los titulares de prensa cuando anunció en 2015 su transición a mujer, lo cual formó parte de la trama del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Sin embargo, anteriormente, bajo su condición de hombre como William Bruce Jenner, ya había saltado a la fama cuando ganó la prueba del decathlon en los Juegos Olímpicos de 1976. Posteriormente, en 1991 se casó con Kris Kardashian, matrimonio en el que tuvo dos hijas, Kendall Nicole y Kylie Kristen, adoptando además a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior (Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian).