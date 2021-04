El libreto se repite. Con sus gestos de enojo, miradas inquisidoras y advertencias amenazantes, la adolescente sueca Greta Thunberg convirtió en la Cumbre Climática de 2019 al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su archienemigo. Este año una latinoamericana le robó el show. La joven activista medioambiental, Xiye Bastida, a quien la prensa ha bautizado como la Greta Thunberg mexicana, apuntó parte de su discurso al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador.

Con similar irreverencia, la nueva celebridad de los ambientalistas exigió este jueves a los jefes de Estado del mundo que declaren el fin de la era de los combustibles fósiles. Este exhorto fue en cierta medida un desafío a López Obrador, quien habló durante su intervención sobre el descubrimiento de tres grandes yacimientos de hidrocarburos con los que su gobierno buscará cubrir la demanda de combustibles en México.

“Tenemos que aceptar que la era de los combustibles fósiles terminó, y ahora necesitamos una transición justa a combustibles renovables, para reducir el carbono (…) Exigimos que pongan fin a los subsidios a los combustibles fósiles y que pongan fin a la infraestructura de combustibles fósiles, oleoductos y gasoductos”, dijo la Greta Thumberg mexicana, quien originalmente intervendría en la segunda sesión de este jueves; sin embargo, por decisión de los organizadores, cerró la primera sesión en la que participaron 27 jefes de Estado, para que coincidiera con AMLO. El jefe de la diplomacia estadounidenses, Antony Blinken, la presentó como alguien que está “consciente del cambio climático y de la falta de acción mundial”.

What a pleasure to introduce @xiyebastida of @fridays4future at the #LeadersClimateSummit today. Xiye is an inspiration to us all as we work together to leave a better planet for the generations that will follow us. pic.twitter.com/dDFWSs6Fik

Este cambio en el cronograma le permitió opinar de inmediato sobre el discurso del mandatario mexicano, asegurando que se había quedado “corto en ambición”. Y pese su activismo ambientalista enfocado en satanizar los combustibles fósiles, propio de la izquierda, los seguidores de López Obrador no tardaron en atacarla afirmando que estaba siendo “usada por la derecha” o que estaba “cegada por intereses oscuros”.

Don't even bother, you'll be used by the right just to attack "La 4T".

AMLO has implemented the biggest and most ambitious reforestation program in the whole world, if that is short for you, I think you're so blind by very dark interests. 🙄 https://t.co/4izajOjKHp

