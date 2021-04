La aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos está de vuelta en Colombia. El presidente Iván Duque firmó este lunes el Decreto 380 del 12 de abril de 2021, que da luz verde a esta polémica pero efectiva técnica de combate al narcotráfico. La orden ejecutiva crea el marco normativo para la aspersión con precisión, ante el probable daño a la salud de este herbicida.

Teniendo en cuenta la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) –que calificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y el cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que indicaba la aplicación del «principio de precaución» ante la ausencia de una conclusión definitiva, desde octubre de 2015 se suspendió la aspersión aérea con glifosato. Y en 2017 la Corte Constitucional reiteró la orden de suspensión, sujetando su reanudación al cumplimiento de una serie de condiciones, científico-técnicas y jurídicas.

El Decreto 380 firmado este lunes por el presidente Duque adopta un marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control de riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea con glifosato, acatando así las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación.

Las críticas de quienes se oponen totalmente a la medida no se hicieron esperar. Pero frente al incremento de grupos criminales que se financian con el negocio de la droga, surge una pregunta válida: ¿Qué hace más daño, el glifosato o el narcotráfico?

El narcotráfico es el verdadero enemigo

Para aclarar las dudas, PanAm Post entrevistó a Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política y experto en Seguridad y Defensa, quien explicó que la aspersión aérea con glifosato “tiene riesgos como toda actividad humana”, pero el daño que pueda causar se puede controlar y reducir con la supervisión del Estado, mientras el narcotráfico ocasiona un daño aún mayor en todos los sentido, sin la posibilidad de control, por tratarse –evidentemente– de una actividad ilícita.

“El narcotráfico no se limita únicamente al problema del narcotráfico. Tiene una dimensión aún mayor porque también implica daños a la salud y al medio ambiente, ya que para la siembra de cultivos ilícitos también deben usar químicos y deforestar los bosques, además del uso de la violencia (…) No se trata de un debate maniqueo para simplemente oponerse por oponerse. El narcotráfico es una economía ilícita sobre la cual el Estado no puede ejercer supervisión, pero sobre la aspersión con glifosato sí”.

Después de la prohibición de aspersión aérea con glifosato, el número de hectáreas usadas para la siembra de cultivos ilícitos creció de forma acelerada. De 96084 hectáreas en 2015 –año en que se suspendió esta técnica de erradicación– subió a 146.140 en 2016, alcanzando los 171.494 en 2017. Desde entonces no se ha logrado una reducción significativa con la erradicación manual forzosa, pese al aumento de esfuerzos con esta técnica, debido al fenómeno de la resiembra. Así por ejemplo, las cifras más recientes, correspondientes a 2019, indican que a pesar de haber subido a 94605 el número de hectáreas erradicadas manualmente, los cultivos ilícitos se mantienen en 154.475 hectáreas, de acuerdo con datos oficiales del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC).

Reducir los riesgos

Carlos Chacón explica que además del problema de la resiembra, la erradicación manual implica riesgos y limitantes que se traducen en un menor impacto que además tiene un alto costo, incluso en vidas humanas. “Se necesitan 22 personas para erradicar 2,6 hectáreas, pero además las vidas de estas personas corren peligro por la presencia de los grupos criminales”.

Si bien la aspersión aérea con glifosato también tiene un nivel de riesgo, por el hecho de que las avionetas se convierten en objetivo a ser derribadas por parte de los irregulares, este es mucho menor en comparación con la erradicación manual. Se trata de una técnica más efectiva, menos costosa, con riesgos reducidos y un nivel de daño que el Estado puede supervisar y controlar.

Durante la presentación del programa especial de aspersión por precisión, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que este será ejecutado únicamente por la Policía Nacional y solo se aplicará en aquellas zonas donde hay “cultivos extensivos industriales”, y particularmente “donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de los soldados y policías en los otros programas de erradicación”. Pues aclaró que se mantendrá el desarrollo alternativo de la sustitución voluntaria, así como la meta de erradicar manualmente 130.000 hectáreas.

Con aspersión con precisión afectaremos a los narcocriminales que financian su guerra con drogas. El objetivo: lucha contra narcotráfico y reducción de hectáreas de coca. El Decreto crea marco normativo de aspersión con precisión,un paso más cumpliendo requisitos @CConstitucional pic.twitter.com/KsF7cw9onV — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 13, 2021

Los interesados en el negocio «maldito»

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, aseguró en su cuenta en Twitter que la aspersión aérea con glifosato es la mejor forma para acabar con este negocio “maldito”. También afirmó que son los aliados de las FARC y el ELN, y los que defienden el narcotráfico y consumo de drogas quienes se oponen a esta técnica.

Esta noticia no les gusta a los aliados de las #Farc y el #ELN, a los que defienden el narcotráfico y el consumo (lo consideran "sexi"). La aspersión es la mejor forma de acabar con este negocio maldito. https://t.co/IpYKOzpMcm — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) April 13, 2021

El experto en Seguridad y Defensa, Carlos Chacón, admite que sí existe gente interesada en privilegiar el narcotráfico, pero también hay académicos respetables que se oponen a la aspersión aérea con glifosato ponderando solo los posibles daños a la salud. Sin embargo, concluye que una oposición a esta medida no se puede basar en una sola variable. Recuerda que Colombia tiene el compromiso de combatir el narcotráfico y para eso se requieren tomar decisiones de política pública.