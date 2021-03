Friedrich Hayek (1899 – 1992) hablaba de desnacionalizar el dinero para poder eliminar la inflación que crean los gobiernos cada vez que imprimen nuevas emisiones. Aunque no existía entonces la tecnología para pensar en lo que hoy son las criptomonedas, sin saberlo, estaba describiendo el bitcóin y otras criptodivisas.

Esa inflación descontrolada que se conoce como hiperinflación fue lo que llevó a un grupo de inversionistas a incursionar desde 2016 en este mercado. Venezolanos, argentinos, españoles y un representante de la ex-Yugoslavia se unieron en Estados Unidos para comenzar a minar ethereum. Con excepción de los españoles, todos tenían algo en común: procedían de países golpeados por el fenómeno de la hiperinflación.

La granja de ethereum comenzó a ser muy productiva pero no tenían dónde comprar y vender la criptomoneda. Fue entonces cuando decidieron crear una wallet tipo bróker. No tardaron en obtener la primera licencia en Florida. Y hoy, Mercury Cash cuenta con unos 40 accionistas y más de 30000 usuarios. El CEO de la empresa, Víctor Romero, la define como un criptobanking sin competencia en el mundo.

En entrevista con PanAm Post, Víctor Romero destacó que el propósito de esta compañía es reemplazar todas las funciones de la banca convencional. Además pronosticó que las criptomonedas como el bitcóin y el ethereum se van a convertir en el nuevo almacenamiento de valor que va a respaldar la emisión de nuevas monedas estables. “Es decir, los países en vez de tener oro, plata, inversiones en dólares, etc., van a tener bitcóin, ethereum y otras monedas como fondo de reserva para proteger la emisión de las monedas CBDC, que son las que van a estar en el día a día de uso frecuente”.

Sin el criptoyuan chino ni el petro de Maduro

El proyecto CBDC (Central Bank Digital Currency) está conformado por monedas que se emiten dentro del blockchain de ethereum para poder reemplazar las bases de datos que existen en las monedas de los países. “Por ejemplo, el dólar está en una base de datos. Hoy existe el USD coin, que está dentro del blockchain de ethereum y puede ser transferido de una billetera ethereum a otra billetera ethereum”.

Mercury Cash opera con bitcoin, ethereum, dash y con el proceso de integración de distintas CBDC se podrían usar dentro de esta plataforma casi todas las monedas que se emitan en los distintos países; sin embargo, hay excepciones: el criptoyuan, que planea lanzar el régimen comunista chino, y el petro, implementado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Lo que están creando los chinos con el digital yuan es prácticamente una réplica del petro. Es una base de datos cerrada, no es algo descentralizado, no está en un blockchain público, entonces todo va a seguir dependiendo de la banca central. Si llegara a salir público en un blockchain que permitiera una integración en cualquier parte del mundo, se pudiera considerar porque eso es lo que el mercado está esperando, que los bancos centrales empiecen a emitir las monedas en los blockchain que existen, no en bases de datos centralizadas. Ahora, si llegara a descentralizarse el petro y lo llevaran a un blockchain público igualmente no podríamos integrarlo porque nuestra compañía madre está en Estados Unidos y tenemos que respetar las sanciones”.

El bitcóin le quita oxígeno a Maduro

Ante el panorama planteado recientemente por la Fundación para la Educación Económica (FEE) con un artículo titulado “Cómo el bitcóin podría acabar con el socialismo en Venezuela”, el CEO del criptobanking Mercury Cash considera que es difícil hacer un pronóstico dentro del campo político pero sí se puede afirmar que el bitcóin le está quitando oxígeno al equipo de Maduro.

“Si las remesas entran al país por una entidad central, todos los dólares que llegan del exterior entran al Banco Central, entonces el BCV emite moneda fiduciaria y ellos gastan los dólares. Eso lo están intentando hacer con la plataforma “patria” y con el petro. Pero el bitcóin no necesita de esas plataformas para poder ser recibido en Venezuela, entonces eso les quita medio pulmón de esa economía porque los usuarios pueden transar de un país fuera de Venezuela a Venezuela sin pasar por el Banco Central”.

¿Hasta dónde llegará el bitcóin?

Cada quien tiene sus cálculos. Víctor Romero calcula que si hoy en día ronda los 50000 dólares, bien podría llegar a costar 2.500.000 dólares. Sus cuentas vienen dadas por el hecho de que considera que el bitcóin va a reemplazar todo el almacenamiento de valor que existe en los mercados convencionales (oro, plata, dólar). “Estaríamos hablando de que ese es un mercado de 50 trillones de dólares. Actualmente bitcóin es un solo trillón de dólares, pero en el momento en que cumpla la meta y termine de reemplazar esos mercados, de un trillón de mercados va a pasar a 50 trillones de mercados. Es decir, aún le quedan 50 veces más de crecimiento”.

Sin embargo, Romero aclara que cada persona debe hacer su investigación y sacar sus propias cuentas para tomar su decisión propia, ya que su cálculo personal no constituye un consejo de inversión para que la gente venda todo y compre bitcóin.

En lo que sí insiste es en el hecho de que las monedas van a ser reemplazadas. “No creo que sea un reemplazo al 100 % pero (las criptomonedas) van a representar un gran porcentaje de la diversificación”. Recuera, por ejemplo, que las tarjetas de débito son ampliamente usadas en el mundo pero no por eso han sustituido totalmente al efectivo o los cheques. “La pregunta no es cómo va a pasar sino en qué porcentaje y en cuánto tiempo”.

Recordando a Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, Víctor Romero concluye que el dinero no puede ser emitido por un Estado. “Simplemente debe estar balanceado por la oferta y la demanda”.