El mundo del espectáculo no escapa de la controversia política. Más aún cuando la intromisión ocurre por decisión propia. Crear expectativa, empatizar con los fans, impulsar una ideología o simplemente vender más discos son algunas de las razones que pueden haber llevado a la estrella del pop Justin Bieber a protagonizar varios episodios polémicos que traspasan las fronteras del arte.

El más reciente tiene que ver con el lanzamiento de su nuevo álbum “Justice”, en el que incluye clips de los discursos de Martin Luther King Jr. Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios en las redes sociales lo acusan de sacar provecho de la imagen del mayor defensor de los derechos civiles de los afrodescendientes en la historia de Estados Unidos sin justificación real en sus letras, según reseñó Breitbart News.

“Su álbum se llama ‘Justice’ y tiene un interludio de Martin Luther King Jr. pero no habla en ninguna parte de justicia social y se centra en el amor y las relaciones”, escribió un usuario en Twitter, quien sugirió que Justin Bieber saca provecho del movimiento de derechos civiles.

Justin Bieber has an “MLK Interlude” on his album. Then, an 80’s inspired pop song about dying for love comes on next. pic.twitter.com/11uBfJVGb3

Otro usuario de Twitter señaló que el cantante canadiense, al usar clips de Martin Luther King Jr. en su álbum, evidencia que no tiene “gente negra real en su entorno”, porque si fuera así le habrían recomendado que no lo hiciera.

you know justin bieber don’t got no real black people around him cause nobody said “nah putting MLK on this album kinda tone deaf” daniel skeezer was probably like “ya that’s a great idea”

También merece mención el hecho de que al menos un miembro de la familia King ofreció su apoyo al artista. Se trata de la hija de la activista de derechos civiles, Berenice King, quien agradeció a Bieber a través de su cuenta en Twitter por haber expresado su respaldo a varias causas y organizaciones.

Each of us, including artists and entertainers, can do something.

Thank you, @justinbieber, for your support, in honor of #Justice, of @TheKingCenter’s work and of our #BeLove campaign, which is a part of our global movement for justice. #MLK #EndRacism https://t.co/nTkR1XdcvW

— Be A King (@BerniceKing) March 18, 2021