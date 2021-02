Todo lo que sube tiene que bajar. Ciertamente. Pero este no parece ser el momento de la caída del bitcóin. Al contrario, 2021 se vislumbra como el año de la criptomoneda más empleada en el mundo, que no para de subir, acumulando en poco más de mes y medio una ganancia que ronda el 80 %.

Reportar cada nuevo récord marcado por el bitcóin ya resulta repetitivo. Es una noticia que se lee todos los días. Una y otra vez. Para cumplir con la función de actualizar la cifra es preciso señalar que este viernes marcó un nuevo máximo histórico por encima de los 54000 dólares, según datos de la plataforma eToro.

Basta con comparar el aumento de su valor en tan solo una década para entender mejor este fenómeno. Hasta abril de 2011 un bitcoin no alcanzaba para comprar más que un caramelo. El dinero electrónico creado dos años atrás por el individuo o grupo que usó el alias de Satoshi Nakamoto se mantuvo por debajo de un dólar hasta la mencionada fecha. Hoy, con una unidad de esta criptodivisa se puede comprar una vivienda en cualquier país de Latinoamérica.

A pesar su volatilidad, poseer bintcóins en este momento puede resultar una inversión más rentable que almacenar barriles de petróleo o lingotes de oro. La subida del bitcóin parece indetenible. Pero este espectacular crecimiento no se ha dado solo. Al menos cinco grandes compañías merecen mención por el importante rol que han jugado en el impulso de la criptomoneda.

Sin embargo, aunque la empresa permite el uso de la moneda digital en su plataforma, el director financiero de PayPal, John Rainey, aseguró recientemente que no tienen previsto invertir dinero en bitcóins, según dijo en una entrevista a la CNBC .

El poder de Elon Musk para mover el mercado ha sido decisivo. El propietario de Tesla no solo es además el cofundador de Paypal sino que también venía de empujar el valor del bitcóin con su recomendación personal en las redes sociales a usar esta criptodivisa. Con tan solo agregar la etiqueta #Bitcóin a su perfil de Twitter, la moneda digital ya había registrado una ganancia de 5000 dólares una semana antes de la inversión de Tesla.

Por su parte, su rival Visa se mostró inmediatamente dispuesto a sumarse. Esta compañía adelantó que si una moneda digital se convierte en un medio de cambio reconocido, no habría razón para que la compañía no la agregue a su red.

Tal vez no sea tan conocido comercialmente pero el Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) es la entidad bancaria más antigua de Estados Unidos. Es un banco de inversión, encargado de gestionar grandes patrimonios. Y casi en simultáneo con Mastercard, el BNY Mellon anuncio que comenzará a gestionar las inversiones en bitcóin como si fueran acciones, bonos o letras del Tesoro.

La compañía financiera fundada en 1784 creó una nueva unidad de servicios relacionados con activos digitales que ya incluye al bitcóin. Esto debido a “la creciente demanda de activos digitales por parte de los clientes”, señaló Roman Regelman, gerente de Servicios Digitales de BNY Mellon, según declaración recogida por El CEO.