Vacunarse o no vacunarse. Este es dilema en el segundo año de la pandemia. Para unos es un asunto de vida o muerte. En otros predomina la desconfianza o el escepticismo. Un estudio revela que en Estados Unidos solo la mitad de la población planea vacunarse. Incluso en las Fuerzas Armadas un tercio de las tropas rechaza la vacunación. Las razones para no vacunarse van desde la incertidumbre en cuanto a la eficacia de la inmunización hasta la paranoia por las más insólitas teorías de conspiración. La supuesta modificación del ADN es una de ellas.

Un video del fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, filtrado por el Proyecto Veritas, en el que expresa su preocupación por los “efectos secundarios a largo plazo” de “modificar básicamente el ADN y el ARN de las personas” ha alimentado la suspicacia.

En el video no queda claro el contexto y no se hace referencia específica a las vacunas para el COVID-19. Esta hipótesis incluso es catalogada por Facebook como “desinformación”. En la más reciente lista de Facebook sobre contenido prohibido relacionado con el coronavirus aparece: “Afirmaciones de que la vacuna para el COVID-19 cambia el ADN de las personas”.

De acuerdo con la información difundida por Proyecto Veritas, Zuckerberg hizo este comentario en una videollamada con un grupo de empleados el pasado 16 de julio. “Comparto algunas precauciones sobre esto, porque simplemente no conocemos los efectos secundarios a largo plazo de básicamente modificar el ADN y el ARN de las personas”.

"I Share Some Caution on this [Vaccine] Because We Just Don't Know the Long-Term Side Effects of Basically Modifying People's DNA and RNA"

I wonder if @Facebook will remove this video of Mark Zuckerberg? #ExposeZuck pic.twitter.com/OxRzlW7JWj

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) February 17, 2021