Tal vez sea exagerado comparar a los republicanos con los judíos durante el Holocausto. Tal vez sea exagerado comparar a Estados Unidos con la Alemania nazi. Sin embargo, truncar una brillante carrera por una opinión que no encaja dentro de lo políticamente correcto pasa de la exageración al ensañamiento selectivo por no alinearse con la ideología progresista que busca imponer el mundo del espectáculo. Hoy fue Gina Carano. Su despido muestra que la hipocresía progresista llega hasta las estrellas del cine y la televisión. En este caso incluso hasta los cuerpos celestes de los confines del universo ficticio de Star Wars y The Mandalorian.

En un comunicado, la compañía que gestiona Star Wars informó este miércoles que “Gina Carano no trabaja actualmente para Lucasfilm y no hay planes de que lo haga en el futuro”. La actriz era una de las figuras principales de “The Mandalorina”. Adicionalmente, la antigua luchadora de artes marciales mixtas fue escogida como protagonista para un nuevo proyecto que Lucasfilm tenía previsto presentar en diciembre, pero la oferta se canceló tras la decisión, según dijo una fuente a The Hollywood Reporter.

La polémica se originó por un mensaje junto con una fotografía de guerra que publicó en Instagram, en el que sugería que los seguidores del Partido Republicanos están corriendo una suerte similar a la de los judíos en la Alemania nazi. El texto original aparentemente pertenece a otro usuario y ella simplemente compartió dicha publicación en su cuenta.

«Los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados del nazismo, sino por sus vecinos. Incluso por niños. Como la historia se altera, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno provocó antes que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?»

Junto a la foto de un hombre con la cara cubierta con mascarillas agregó: “Mientras tanto en California”. Y acto seguido se produjo su despido. Si bien puede que la publicación no haya sido adecuada y haya estado cargada de algún grado de exageración y subjetividad, desde la otra acera ha habido libertad para opinar y actuar de forma incluso más reprochable. Pero cuando los comentarios y las acciones están alineados con el progresismo y la izquierda no hay consecuencias.

Gina Carano compartía rol protagónico con el chileno Pedro Pascal en The Mandalorian, la seria más exitosa con la que cuenta Disney+. Justamente Pascal y Disney tendrían muchas cuentas que rendir en esta delgada línea de la sensibilidad política. Los usuarios de Twitter no tardaron en recordar cómo Pedro Pascal —quien se identifica abiertamente con los demócratas— hizo en el pasado la misma comparación que le costó el puesto a su compañera. Donald Trump Jr., hijo del expresidente republicano, fue uno de los tantos usuarios que mostró las dos caras de la moneda. Pero la lista de críticas por la doble moral de Disney es larga.

Same Movie as @ginacarano, same analogy, though the pic has the wrong date… I'm told it was 2010 under Obama/Biden.

So does @Disney discriminate against women for doing what their male actors do or is is only discrimination against conservatives? https://t.co/D2q9Vo9GQX

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 11, 2021