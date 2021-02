El enfrentamiento de Nancy Pelosi con Donald Trump parece haber encontrado una dura competencia. La natural rivalidad entre la líder de los demócratas en el Congreso y el exmandatario republicano podría quedar opacada con el surgimiento de un nuevo adversario dentro de su propio partido, quien no solo votó a favor del juicio político contra el expresidente sino que además está conformando un comité de acción política contra el liderazgo que mantiene Trump en el partido.

Su nombre es Adam Kinzinger, representante a la Cámara por el distrito 16 de Illinois. Es uno de los 10 republicanos que le dio la espalda a Trump en la votación para someterlo a un segundo juicio político. Pero esto no era suficiente para él. Kinzinger creó un comité al que llamó “Country 1st” (El país primer), mediante el cual pretende contener el apoyo del Partido Republicano al magnate neoyorquino, reseñó la agencia AP.

A través de un video de seis minutos difundido el domingo, Adam Kinzinger aseguró que desafiará el rumbo actual del Partido Republicano que –a su juicio– se ha convertido “erróneamente” en un partido en el que “Trump es primero”, lo cual considera que ha sido “para detrimento de la nación”, atribuyendo a este fenómeno el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero en el que murieron cinco personas.

“Echemos un vistazo a los últimos cuatro años, qué tan lejos hemos llegado de mala manera (…) qué tan retrógrados somos, qué tanto diseminamos la oscuridad y división. Este no es el partido al que me inscribí. Y creo que la mayoría de los republicanos no se inscribieron para eso”, dijo Kinzinger en el programa Meet the Press de la NBC, según difundió AP.

.@RepKinzinger: "This is not the party I joined. This is not the party that really is for conservative principles." pic.twitter.com/TBcbcZp5fm

— The Hill (@thehill) January 28, 2021