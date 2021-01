Joe Biden se juramentó este miércoles como presidente de una nación polarizada. Mientras unos celebraban el giro que darán los demócratas a la política en Estados Unidos otros lamentaban la culminación de la era Trump, cuestionando incluso los resultados. Pero en el medio estaba Tara Reade, una mujer que no comparte las políticas del expresidente que acaba de dejar la Casa Blanca pero que por razones personales tampoco celebra el ascenso de Biden al poder, pues se trata del hombre que –según sus acusaciones– abusó sexualmente de ella.

Durante la toma de posesión, Tara Reade no pudo evitar expresar su preocupación e inconformidad ante lo que veía en pantalla. Lo manifestó a través de su cuenta en Twitter y en varias entrevistas en las que señaló que presenciar la inauguración había sido “indescriptiblemente difícil” para ella.

“Hoy es nuevamente otro día difícil para las sobrevivientes de violencia sexual. Si bien agradezco que Trump no haya ganado, sigue siendo terriblemente dolorosa la idea de ver al hombre que me agredió como nuestro presidente”, escribió en la red social.

Today is yet again another difficult day for survivors of sexual violence. While I'm thankful Trump was defeated, the idea of the man who assaulted me as our president is still terribly painful. I will be sharing resources for survivors today for #Inauguration2021

