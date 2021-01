Los demócratas –con el respaldo de una decena de republicanos– aprobaron este miércoles en la Cámara de Representantes el inicio del segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Aunque la destitución –a una semana del cambio de gobierno– está descartada, el proceso puede continuar cuando el líder republicano ya no esté en el cargo. La finalidad ya no será sacarlo de la Presidencia sino inhabilitarlo políticamente. Pero la polémica ya no girará solo en torno al presunto delito de incitar a la «insurrección» que se le atribuyen a Trump. También estará sobre la mesa la controversia que desacredita a uno de los nueve administradores del impeachmment.

El congresista demócrata Eric Swalwell, epicentro del espionaje chino en Estados Unidos por su estrecha relación con una espía del régimen comunista de Xi Jinping, está encargado de administrar el juicio. Así lo anunció el martes en la noche la presidente de la Cámara baja, Nancy Pelosi, quien publicó la lista de los nueve representantes encargados de la administración del proceso.

El centro del espionaje chino

De acuerdo con una investigación de Axios, la principal agencia de espionaje civil de China habría desplegado una operación de inteligencia en Estados Unidos desde hace casi una década. El propósito era desarrollar amplios vínculos con políticos locales y nacionales, en su mayoría en el estado de California. Y el principal centro del espionaje fue el congresista demócrata Eric Swalwell.

La información apunta a una ciudadana china de nombre Christine Fang, quien no solo trabajó para Swalwell sino que además mantuvo relaciones íntimas con el congresista que hoy conduce el juicio político contra el presidente Donald Trump. Es decir, el futuro de Trump está –en parte– en manos de una persona que mantuvo vínculos muy estrechos con una espía del régimen chino. Durante su mandato, Trump declaró a Pekín la guerra comercial y posteriormente responsabilizó a los chinos por la expansión del coronavirus.

“Fang participó en la actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Swalwell en 2014”, indicó a Axios un funcionario de inteligencia de EE. UU. La información agrega que lo más preocupante es que “el despacho de Swalwell estaba directamente al tanto de estas actividades en su nombre”.

Los registros de la Comisión Federal de Elecciones no indicaron que la propia Fang haya hecho donaciones, que están prohibidas a ciudadanos extranjeros. Además, las contribuciones detectadas no calificaban como ilegales. La función de Fang habría sido ayudar a colocar al menos un interno en la oficina de Swalwell. De lo que sí hay registros es de la interacción con el congresista en múltiples eventos a lo largo de varios años.

Christine Fang was "everywhere," to quote several people who knew her. She appears in photos with Eric Swalwell, Ro Khanna, Judy Chu, and Mike Honda, and numerous mayors, state assembly members, town council members, staffers, and other prominent politicos. pic.twitter.com/ihSw5Emrwf — B. Allen-Ebrahimian (@BethanyAllenEbr) December 8, 2020

El comportamiento de la ciudadana china y sus actividades en territorio estadounidense alarmaron tanto a los investigadores federales que alertaron a Sawalwell, quien cortó inmediatamente toda relación con Fang, según un funcionario de inteligencia. El congresista no ha sido acusado por ningún delito. La espía china abandonó sorpresivamente el país a mediados de 2015. La operación de espionaje que involucró al demócrata tuvo lugar entre 2011 y 2015.

Piden renuncia de Swalwell y desclasificar archivos

Nancy Pelosi agrega en su página web oficial un perfil de cada uno de los nueve encargados de administrar el juicio. Eric Swalwell se presenta como un exfiscal que asumió su quinto periodo como congresista. Forma parte del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde preside la subcomisión de Modernización y Preparación de Inteligencia. También integra el Comité Judicial.

Debido a las revelaciones sobre su pasado, muchos republicanos han pedido la destitución de Swalwell del Comité de Inteligencia. El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, pidió la renuncia de Swalwell, afirmando que “el Comité de Inteligencia es un comité especial. Sus integrantes tienen acceso a muchos de los principales secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. En pocas palabras: hay 200 demócratas más que podrían estar en el Comité de Inteligencia en lugar de Eric Swalwell”, reseño The Post Millennial.

El pasado 27 de diciembre, Donald Trump Jr, hijo del presidente de los Estados Unidos, apoyó la idea de desclasificar el informe gubernamental que revelaría el alcance de las relaciones entre Swalwell y Fang, asomada por el comentarista conservador Mike Cernovich en su cuenta en Twitter.

La decisión de Nancy Pelosi

Frente a este escándalo, la decisión de Nancy Pelosi ha sido defender a Swalwell, afirmando que cuando el Congreso tuvo conocimiento de esta situación “se había terminado cualquier comunicación con esa persona”. Para mayor controversia ahora lo nombra como administración del juicio político contra Donald Trump.

El proceso de impeachment contra el republicano se aprobó este miércoles en la Cámara baja con 231 votos a favor y 197 en contra, contándose 10 republicanos que apoyaron la propuesta. El siguiente paso le corresponde al Senado. Pero el líder republicano, Mitch McConnell descartó la destitución de Trump, alegando que en apenas una semana no era posible llevar a cabo un juicio “justo y serio”. Agregó que incluso si la Cámara alta iniciara de inmediato el proceso no daría tiempo de emitir un veredicto final antes de la posesión de Joe Biden el 20 de enero. Además, la próxima sesión del Senado está pautada para el 19 de enero, apenas un día antes de la inauguración. No obstante, el juicio podría continuar luego de la salida de Trump del poder. El objetivo final claramente es uno solo: inhabilitarlo para impedir futuras aspiraciones políticas.