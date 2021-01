La elección presidencial en Estados Unidos enfrenta este 6 de enero un nuevo desafío. Lo que tradicionalmente ha sido un mero trámite, promete en esta oportunidad un intenso debate promovido por una cuarta parte de los senadores republicanos que se oponen a avalar la victoria del demócrata Joe Biden, por considerar que existen serias denuncias de fraude que deben investigarse.

La propuesta de desafiar el resultado del Colegio Electoral ya suma 12 adeptos. El senador por Texas, Ted Cruz, publicó este sábado en su página web la declaración que presentará ante el Congreso con la firma de otros 10 legisladores. Se trata de Ron Johnson (Wisconsin), James Lankford (Oklahoma), Steve Daines (Montana), John Kennedy (Luisiana), Marsha Blackburn (Tennessee), Mike Braun (Indiana), Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Bill Hagerty (Tennessee) y Tommy Tuberville (Alabama). Los cuatro últimos resultaron electos en la elección del 3 de noviembre. Además, Josh Hawley (Misuri) había anunciado previo a esta declaración que objetaría la certificación, según publicó BBC el pasado jueves.

RELEASE: My statement in advance of the Electoral College certification process on January 6, 2021.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 2, 2021