Mostrando una foto de tres cohetes que alcanzaron el domingo la embajada de Estados Unidos en Irak, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán. Sin vacilación señaló al régimen de Hasán Rouhaní por los ataques a la capital iraquí y adelantó que no se quedará de brazos cruzados si algún americano resulta muerto.

A través de su cuenta en Twitter, el republicano envió un mensaje con el que intenta disuadir a Teherán para que no se repita el episodio que podría poner en riesgo la paz en la región.

“Nuestra embajada en Bagdad fue alcanzada el domingo por varios cohetes. El lanzamiento de tres cohetes falló. Adivinen de dónde venían: IRÁN. Ahora escuchamos que vienen otros ataques a americanos en Irak… un consejo amigable por el bien de Irán: si matan a un americano, haré responsable a Irán. Piénsenlo bien”, sentenció Trump en un hilo en Twitter.

…Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020