La manera de socializar y organizar la vida en el escenario planteado por la pandemia ha instaurado lo que se conoce como la “nueva normalidad”. Resguardar la vida de los ciudadanos ha sido la excusa perfecta para que los gobiernos de todo el mundo —unos más que otros— apliquen una serie de restricciones gubernamentales que —indiferentemente de las intenciones— han terminado cercenando las libertades, justificando en muchos casos una nueva forma de autoritarismo.

El manejo de la pandemia fue sin duda uno de los temas cruciales en los debates de la carrear por la presidencia de Estados Unidos. Frente a la defensa de las libertades y la protección de la economía promovida por el presidente Donald Trump, el demócrata Joe Biden insistía en la necesidad de aplicar medidas más severas para frenar la expansión del virus, asomando un nuevo cierre de la economía del país.

La elección presidencial quedó atrás. El Colegio Electoral proclamó a Joe Biden como presidente electo pero Donald Trump sigue adelante con sus demandas en las cortes para intentar demostrar antes del día de la certificación en el Congreso que se cometió “el fraude más grande de la historia”, como lo ha llamado.

Pero la campaña por el control del poder político continúa en el estado de Georgia, donde el 5 de enero se celebrará la segunda vuelta para escoger a los dos senadores que definirán si la balanza en el Senado continúa del lado republicano o se inclina hacia el lado demócrata. Según las leyes estatales, se requiere obtener más de 50 % de los votos para obtener un puesto al Senado. Con ninguno de los dos cargos disputados se logró.

Hasta el momento, los resultados de los comicios del 3 de noviembre dan la ventaja a los republicanos con 50 escaños, mientras que los demócratas llegan a 48. El partido del presidente electo Joe Biden necesita ganar las dos curules en juego y sumar el voto de desempate que corresponde al cargo del vicepresidente, que en este caso sería Kamala Harris. A los republicanos les basta con ganar al menos uno de los dos puestos en disputa para mantener el control de la Cámara alta.

Por un lado se enfrentan el republicano David Perdue y el demócrata Jon Ossoff. Por el otro compiten Kelly Loeffler por el Partido Republicano contra Raphael Warnock por el Partido Demócrata. Este último enfrentamiento constituye sin duda el que más ha captado la atención de la prensa por el hecho de que Warnock representa el lado más socialista de los demócratas.

De allí vino el hecho de que en un acto en respaldo a Loeffler, la exembajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, criticara a los demócratas que “creen” que el socialismo es la nueva normalidad, según reseñó el Washington Examiner.

“Este es el Partido Demócrata que cree que simplemente cancelas a cualquiera que no esté de acuerdo contigo. Creen en quitarle financiamiento a la policía y dejas de cuidar a los quienes son nuestros servidores. Creen que el socialismo es la nueva normalidad. Y piensas que se debe poner la vida la atención médica en manos del gobierno”.

