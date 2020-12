El proceso de sucesión en Estados Unidos sigue su curso. Será el próximo 6 de enero cuando el Congreso certifique los resultados del Colegio Electoral que otorgan la victoria al demócrata Joe Biden. Al mismo tiempo sigue nutriéndose la investigación sobre presunto fraude.

Un informe de inteligencia que probaría la interferencia de China, Rusia e Irán en las elecciones sería el nuevo elemento que podría respaldar la denuncia que impulsa el presidente Donald Trump.

La periodista de CBS News, Catherine Herridge, informó que el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, había revelado a esta cadena —que no se ha caracterizado por apoyar al presidente— que “hubo interferencia extranjera en las elecciones por parte de China, Irán y Rusia en noviembre de este año (2020)”.

CBS News Senior Correspondent Catherine Herridge has reported that Director of National Intelligence (DNI) John Ratcliffe:

"Told CBS News that there was Foreign Election Interference by China, Iran, and Russia in November of this year [2020]."@DNI_Ratcliffe @CBS_Herridge pic.twitter.com/6BzUxI7s1y

— 🇺🇲Brandon Beckham, Esq. #HoldTheLine (@BrandonBeckham_) December 16, 2020