A pocas horas de que los miembros del Colegio Electoral emitieran sus votos para formalizar los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, surge la evidencia de mayor contundencia para respaldar las denuncias de presunto fraude. La auditoría forense practicada a las máquinas de Dominion en un condado de Michigan arrojó errores que habrían sido creados intencionalmente para influir de forma sistemática en la elección.

“Concluimos que Dominion Voting Systems está intencionalmente y a propósito diseñada con errores inherentes para crear un fraude sistemático e influir en los resultados de las elecciones. El sistema genera intencionalmente una enorme cantidad de errores en las papeletas. Los votos electrónicos se transfieren luego para su adjudicación. Los errores intencionales conducen a una adjudicación masiva de votos sin supervisión, sin transparencia y sin rastros de auditoría”, sostiene el informe preliminar de Allied Security Operations Group, la empresa que realizó la auditoría forense.

— Kyle Becker (@kylenabecker) December 14, 2020