La personalidad indómita y controversial del presidente Donald Trump no es discutible. Tampoco el legado pacifista de su mandato, que se ha destacado por no haber iniciado una guerra. Al contrario, ha logrado históricos acuerdos que apuntan a la pacificación del Medio Oriente. A los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Sudan se suma el más lejano del Magreb: Marruecos, junto con el territorio del Sáhara Occidental. Todos mantienen ahora relaciones con el Estado de Israel gracias a las gestiones del líder republicano.

Como se ha hecho habitual, Donald Trump usó su cuenta de Twitter para hacer el destacado anuncio. Se trata de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, así como el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo reclamado por Marruecos y por la República Árabe Saharaui Democrática, cuyo reconocimiento como nación es limitado.

«Hoy firmé una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. ¡La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la ÚNICA base para una solución justa y duradera por una paz y prosperidad perdurables», escribió Trump en Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

